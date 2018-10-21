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Caner’den Fırat Aydınus’a çekirge müdahalesi
Göztepe

Caner’den Fırat Aydınus’a çekirge müdahalesi

Göztepe Beşiktaş maçında omzuna çekirge konan Fırat Aydınus'un yardımına Caner Erkin Koştu.

21 Ekim 2018 20:34

SÖZCÜ ÖZEL / FOTOĞRAFLAR: FATİH ERDOĞDU

Süper Lig’de 9.haftada Göztepe ile Beşiktaş İzmir’de karşı karşıya geldi. Bornova Stadı’nda formasının üzerine çekirge konan mücadelenin hakemi Fırat Aydınus’un yardımına Caner Erkin yetişti.

Maçın hemen başında yaşanan bir pozisyonun ardından Fırat Aydınus’un yanına gelen Caner Erkin hakemin omuzuna konan bir çekirgeyi fark etti.

Fırat Aydınus’a hemen müdahale eden Caner çekirgeyi alarak saha kenarına fırlattı. Bu görüntü sosyal medyada da çok paylaşıldı.

Caner Erkin bu sezon Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan derbide maç sonu itirazları nedeniyle Fırat Aydınus tarafından kırmızı kartla cezalandırılmıştı.

Caner Erkin ile Fırat Aydınus 2012’de ilginç bir olaylı karşı karşıya gelmişti. Caner’in Fenerbahçe forması giydiği dönemde oynanan Eskişehir maçında Veysel Sarı’nın ettiği küfrü Caner sanarak kırmızı kart çıkarmıştı. Caner o karar sonrası Aydınus’a büyük tepki göstermişti. Yaşanan o pozisyonda daha sonra Caner ile hakem arasında 18 metre mesafe olduğu ortaya çıkmıştı.

Son güncelleme 20:41 | 21 Ekim 2018
Caner Erkin FURAT AYDINUS
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