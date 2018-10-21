Beşiktaş’ın rakibi Genk, ligde liderliğini korudu

Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi I Grubu’ndaki rakiplerinden Genk, Belçika 1. Futbol Ligi’nde karşılaştığı Eupen’i 2-1 yenerek liderlik koltuğunda oturmaya devam etti.

Genk, ligin 11. haftasında Luminus Arena’da Eupen’i konuk etti. Ev sahibi ekip, 18. dakikada Leandro Trossard’ın golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapadı.

İkinci yarıya da hızlı başlayan Genk’te 65. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Trossard, takımını 2-0 öne geçirdi. Eupen, 81. dakikada Cheick Keita ile ağları sarstı ve mücadele, Genk’in 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Puanını 29’a çıkaran Genk, Club Brugge’ün önünde liderliğini korudu.

Beşiktaş, 25 Ekim Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi I Grubu 3. maçında Genk’i ağırlayacak.

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