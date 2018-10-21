Beşiktaş’ın orta saha oyuncusu Tolgay Arslan: Herkesten özür diliyorum

Spor Toto Süper Lig’in 9. haftasında Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı Göztepe’ye 2-0 mağlup oldu. İlk yarısı golsüz biten maçta Beşiktaş, 19. dakikada Oğuzhan Özyakup ile penaltıdan yararlanamadı. İkinci yarıda Göztepe’nin futboluna ayak uyduramayan Beşiktaş’ın yediği ilk golde hatası bulunan Tolgay Arslan, karşılaşmanın ardından beIN Sports mikrofonlarına konuştu. Tolgay Arslan, gol öncesi yaptığı pas hatası nedeniyle herkesten özür dilediğini söyledi.

Göztepe Beşiktaş maçında VAR penaltısı gündem oldu! Beşiktaş'ın deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya geldiği maçta Fırat Aydınus'un VAR kararı sonrası verdiği penaltı tartışmalara neden oldu. Fırat Aydınus'un verdiği karar Sosyal medyada gündem oldu. İlgili Haberi Oku

Tolgay Arslan, herkesin Beşiktaş’a karşı daha hırslı ve istekli oynadığını belirtirken “Öncelikle çok üzgünüz. İyi başlamıştık, pozisyonlara girmiştik. 2. yarıda basit bir gol yedik, benim hatam da vardı, herkesten özür diliyorum. Golden sonra daha hırslı olmamız gerekiyordu. Daha da çok çalışmamız ve daha çok istememiz gerekiyor. Şimdi önümüze bakmamız gerekiyor. İnşallah perşembe günü 3 puanı alırız” dedi.