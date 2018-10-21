Beşiktaş’dan anlamlı defile

Yunus Emre Çınar/ ATER Tower'in garajında özel olarak organize edilen geceye Başkan Fikret Orman ve yöneticilerin yanı sıra İzmir Beşiktaşlılar Derneği yönetim kurulu üyeleri ile İzmir'in önde gelen işadamları katıldı. Defilede öncesi kısa bir konuşma yapan Başkan Fikret Orman bu gecede emeği olan bütün arkadaşlarına teşekkür ederken tüm davetlilere de hoş geldiniz dedi.

Defile ve dans gösterisi nefes kesti

Toplam 22 mankenin katıldığı ve Duman Ajans Koreograflığı'nda düzenlenen geceye mankenler defilenin yapılacağı alana üstü açık bir spor arabayla gelip araçtan inerek podyumda yürüdüler. Gecede ayrıca Tan Sağtürk Akademi dansçılarının yaptığı gösteri de büyük beğeni kazandı.

Başkan Orman teşekkür plaketi verdi

Bu geceden elde edilen gelir ile alınan akülü araba ve tekerlekli sandalyeler “Sevgi Tohumları Özel Eğitim Okulu”nun katkıları ve aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.Başkan Fikret Orman defile sonrası gecede katkıları olan ATER Grup Yönetim Kurulu Başkanı Volkan Ceylan, Aegean Menagement sahibi Efe Girişken ve Sevgi Tohumları Özel Eğitim Okulu kurucusu İnan Esen'e plaket verip teşekkür etti.