Beşiktaş’a bir darbe de Göztepe’den! Göztepe Beşiktaş özet izle!

Süper Lig’in 9. haftası Göztepe Fenerbahçe maçı ile devam etti. Pepe, Adriano, Vida ve Ljajic’in yer almadığı kadro ile sahaya çıkan Beşiktaş Göztepe’ye 2-0 mağlup oldu. Son 5 maçında kaybetmeyen ancak deplasmanda oynadığı 3 maçta da berabere kalan Beşiktaş bu şanssızlığını Göztepe karşısında devam ettirerek son 4 deplasman maçında sahadan galibiyetle ayrılmayı başaramadı. Karşılaşmada ilk önemli an 15. dakikada yaşandı. Caner Erkin'in kullandığı serbest vuruşu Reis kornere çelmesine rağmen Fırat Aydınus, VAR'dan gelen uyarıyla oyunu durdurdu. VAR'a danışan Fırat Aydınus, Reis'in elle oynadığını tespit etti ve penaltı noktasını işaret etti. Göztepe kalecisi Beto, sol köşeye atladı ve Oğuzhan Özyakup'un kullandığı penaltıda gole izin vermedi. Karşılaşmanın ikinci yarısı golle başladı. 51. dakikada Beşiktaş'ın paslaşarak kullandığı kale vuruşunda Göztepe'nin önde baskısı sonuç verdi. Castro'nun ortasında bomboş kalan Jerome, şık bir kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu. 60. dakikada bu kez sahneye Reis çıktı. Berkan’ın kullandığı serbest vuruşta kale önünde topa uçarak kafa vuran Wallace, takımı adına farkı 2’ye çıkardı. Mücadelenin geri kalanında iki taraf da başka gol atamayınca Beşiktaş Göztepe maçı 2-0 sona erdi. Karşılaşmayı izleyemeyen futbol severler için mücadelenin özeti ve maçın golleri aşağıda yer alıyor. Yayıncı kuruluş tarafından yüklendiği andan itibaren izleyebilirsiniz. İşte, Göztepe Beşiktaş özeti…

GÖZTEPE BEŞİKTAŞ ÖZETİ İZLE

FIRAT AYDINUS’U ÇEKİRGEDEN CANER ERKİN KURTARDI

Göztepe ile Beşiktaş İzmir'de karşı karşıya geldi. Bornova Stadı'nda formasının üzerine çekirge konan mücadelenin hakemi Fırat Aydınus'un yardımına Caner Erkin yetişti.

Maçın hemen başında yaşanan bir pozisyonun ardından Fırat Aydınus'un yanına gelen Caner Erkin hakemin omuzuna konan bir çekirgeyi fark etti.

Fırat Aydınus'a hemen müdahale eden Caner çekirgeyi alarak saha kenarına fırlattı. Bu görüntü sosyal medyada da çok paylaşıldı.

Caner Erkin bu sezon Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan derbide maç sonu itirazları nedeniyle Fırat Aydınus tarafından kırmızı kartla cezalandırılmıştı.

Caner Erkin ile Fırat Aydınus 2012'de ilginç bir olaylı karşı karşıya gelmişti. Caner'in Fenerbahçe forması giydiği dönemde oynanan Eskişehir maçında Veysel Sarı'nın ettiği küfrü Caner sanarak kırmızı kart çıkarmıştı. Caner o karar sonrası Aydınus'a büyük tepki göstermişti. Yaşanan o pozisyonda daha sonra Caner ile hakem arasında 18 metre mesafe olduğu ortaya çıkmıştı.

“BİR KAPTANA BÖYLE BAKAMAZSIN”

Göztepe'ye 2-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın belki de kırılma anında Beşiktaş Kaptanı Oğuzhan Özyakup, takımının kazandığı penaltıyı gole çeviremedi. 19. dakikada kazanılan penaltı vuruşunda topun başına geçen Oğuzhan Özyakup'un vuruşunu Göztepe kalecisi Beto çıkardı. Bu pozisyonu değerlendiren Tümer Metin, beIN Sports'ta yayınlanan beIN FC programında Ryan Babel'in Oğuzhan Özyakup'a bakışına takıldı. Tümer Metin, Ryan Babel için “Bir kaptana böyle bakamazsın” ifadelerini kullandı.

Tümer Metin, penaltı pozisyonu ile ilgili “Babel'in penaltıda Oğuzhan'a bir bakışı var… Bir kaptana böyle bakamazsın. 90 lig maçı oynamış, golü olmayan oyuncu var Beşiktaş'ta! Yaratıcı oyuncu diye geçiniyorsun, oynamayınca yüzün düşüyor. Beşiktaş'tan git bakalım başka nerede oynayacaksın?” dedi.

Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson'ın Göztepe maçında ayakta kalan tek futbolcu olduğunu altını çizen Tümer Metin, şu ifadeleri kullandı:

“Beşiktaş'ta miadı dolan çok oyuncu var, bunu üzülerek söylüyorum. ‘Bıraktılar futbolu, televizyona geçtiler eleştiriyorlar' diyenler var ama benim işim bu. Bir takımda kariyer korkusu olmayan oyuncular varsa, o uçağın burnu yere sürter.”