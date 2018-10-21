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Antalyasporlu Maicon’un iptal edilen golü tartışmalara neden oldu
Antalyaspor

Antalyasporlu Maicon’un iptal edilen golü tartışmalara neden oldu

Spor Toto Süper Lig'de Antalyaspor'un Alanyaspor'u 1-0 mağlup ettiği maçta yaşanan bir VAR pozisyonu geceye damga vurdu.

21 Ekim 2018 19:08

Spor Toto Süper Lig’de Aytemiz Alanyaspor ile Antalyaspor arasında oynanan maçta çok konuşulacak bir VAR kararı geldi.

Antalyaspor’da Maicon, 45. dakikada attığı harika golle takımının skoru 2-0 yapmasını sağladı. Ancak hakem Mete Kalkavan, golün ardından santra düdüğünü çalmadı ve uzun süre VAR’ın kararını bekledi. İki takım futbolcuları, santra yapılmadan önce Mete Kalkavan’ı beklemeye başladı. VAR ile iletişime geçen Mete Kalkavan, pozisyonun başlangıcında Souleymane Doukara’nın ofsayt pozisyonunda olduğunu öğrendi ve golü iptal etti. Karar tartışmalara neden olurken sosyal medyada bir çok yorum yapıldı.

Oyunu Souleymane Doukara’nın ofsaytta olduğu bölgeden başlatan Mete Kalkavan, daha sonra ilk yarıyı bitiren düdüğü çaldı. Soyunma odasına gidilirken, Antalyaspor cephesi ikinci golün iptal edilmesine uzun süre tepki gösterdi.

Görüntüler BeinSports’tan alınmıştır…

Son güncelleme 19:08 | 21 Ekim 2018
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