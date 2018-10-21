AC Milan’dan Fatih Terim sürprizi

AC Milan, bugün Inter ile oynanacak maçı öncesi Fatih Terim’in AC Milan’dan görev yaptığı dönemde Contra’nın Inter’e attığı golü paylaştı ve videoda Terim’e de yer verdi; “İmparator”
Çizme temsilcisinin bu paylaşımı binlerce etkileşim aldı. Fatih Terim, Milan’da 13 kez görev alırken 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet almıştı
İşte o paylaşım…
Contra scores a stunner and Fatih ‘The Emperor’ Terim can start celebrating @contracosmin1 la mette nel sette e fa impazzire Terim e tutto il popolo rossonero #InterMilan #MILANosiamonoi pic.twitter.com/DzToAZmyFv
— AC Milan (@acmilan) 21 Ekim 2018