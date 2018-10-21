SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Adana’da dehşet! 3 çocuğunu boğazlarını keserek öldürdü
AC Milan’dan Fatih Terim sürprizi
Galatasaray

AC Milan’dan Fatih Terim sürprizi

İtalya Serie A'da Inter ile Milan'ın karşılaşacağı maç öncesinde kırmızı siyahlıların Twitter hesabından Fatih Terim paylaşımı geldi.

21 Ekim 2018 13:57

AC Milan, bugün Inter ile oynanacak maçı öncesi Fatih Terim’in AC Milan’dan görev yaptığı dönemde Contra’nın Inter’e attığı golü paylaştı ve videoda Terim’e de yer verdi; “İmparator”

Çizme temsilcisinin bu paylaşımı binlerce etkileşim aldı. Fatih Terim, Milan’da 13 kez görev alırken 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet almıştı

İşte o paylaşım…

 

21 Ekim 2018 Hamit Altıntop: `Galatasaray, Schalke karşısında bir adım önde` Galatasaray'ın eski futbolcusu Hamit Altıntop, sarı kırmızılı takımın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Schalke 04'ten, Süper Lig'de yaşanan şampiyonluk yarışına, milli takımdan, yeniden futbola dönüşüne kadar birçok konuda önemli açıklamalarda bulundu. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 14:03 | 21 Ekim 2018
GÜNÜN MAÇLARI
Çaykur Rizespor
Bugün - 13:30
1
-
0
Konyaspor
Alanyaspor
Bugün - 16:00
0
-
0
Antalyaspor
TÜMÜNÜ GÖR

İDDAA

Göztepe
Türkiye Spor Toto Süper Lig 21.10.2018 - 19:00 Rotterdam Splatz
Beşiktaş