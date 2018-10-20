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THY Avrupa Ligi | Khimki: 84 – Anadolu Efes: 85
Euroleague

THY Avrupa Ligi | Khimki: 84 – Anadolu Efes: 85

THY Euroleague 3. hafta mücadelesinde Khimki'ye konuk olan Anadolu Efes, Doğuş Balbay'ın son saniye üçlüğü ile deplasmandan 85-84 galibiyetle ayrıldı.

20 Ekim 2018 00:02

Basketbol THY Avrupa Ligi’nde Anadolu Efes, deplasmanda Rusya temsilcisi Khimki’yi 85-84 yendi.

Ligin 3. haftasında Mytishchi Arena’da oynanan mücadeleye iyi başlayan ev sahibi Khimki, ilk çeyreği 21-18 önde kapadı. İkinci periyotta iyi savunma yapan Anadolu Efes, devreye 45-37 önde girdi.

Üçüncü çeyreği 67-55 önde geçen konuk ekip Anadolu Efes, karşılaşmayı da 85-84 kazandı.

Anadolu Efes, ligdeki ikinci galibiyetini alırken, Khimki ise 3 maçın ardından henüz galibiyetle tanışamadı.

Anadolu Efes, dördüncü hafta karşılaşmasında 25 Ekim’de Fenerbahçe’yi ağırlayacak.

19 Ekim 2018 MAÇ SONUCU | Zalgiris Kaunas 75-82 Fenerbahçe | THY Euroleague Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Zalgiris Kaunas'ı mağlup etti. Uzun süre geride götürdüğü maçı kazanan Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde üçte üç yaptı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 00:02 | 20 Ekim 2018
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