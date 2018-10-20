Süper Lig’de 9. hafta devam ediyor: Maç sonuçları ve gelecek haftanın programı

Milli maçların sona ermesinin ardından heyecan dolu karşılaşmalar tüm Avrupa liglerinde olduğu gibi Süper Lig’inde de devam etmeye başladı. Maç sonuçları ve puan durumları merak edilen Süper Lig’de Fenerbahçe Sivasspor deplasmanın berabere kalarak galibiyet hasretini 4 maça çıkarttı. Hafta içi Şampiyonlar Ligi maçına çıkacak olan Galatasaray Bursaspor karşısında 3 yıldız isminin yanı sıra 2 puan bırakarak berabere kaldı. Beşiktaş ise maç sonucu merakla beklenen Göztepe deplasmanına gidecek. İşte, maç sonuçları…

SÜPER LİG MAÇ SONUÇLARI

Galatasaray 1 – 1 Bursaspor

Kasımpaşa 5 – 0 Akhisarspor

İstanbul Başakşehir 1 – 0 Kayserispor

Sivasspor 0 – 0 Fenerbahçe

Süper Lig’de 9. hafta;

Çaykur Rizespor – Konyaspor

Alanyaspor – Antalyaspor

MKE Ankaragücü – Yeni Malatyaspor

Göztepe S.K. – Beşiktaş

maçları ile devam edecek.

SÜPER LİG GÜNCEL PUAN DURUMU