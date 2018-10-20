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Süper Lig’de 9. hafta devam ediyor: Maç sonuçları ve gelecek haftanın programı
Galatasaray

Süper Lig’de 9. hafta devam ediyor: Maç sonuçları ve gelecek haftanın programı

Maç sonuçları merak edilen Süper Lig 9. haftaya kötü gidişatı durduramayan Fenerbahçe'nin ve 3 yıldız ismi sakatlanan Galatasaray'ın puan kayıpları damgasını vurdu. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş gelecek hafta kimlerle oynayacak? Gelecek haftanın maç programı haberimizin içerisinde yer alıyor. İşte, maç sonuçları...

20 Ekim 2018 22:04

Milli maçların sona ermesinin ardından heyecan dolu karşılaşmalar tüm Avrupa liglerinde olduğu gibi Süper Lig’inde de devam etmeye başladı. Maç sonuçları ve puan durumları merak edilen Süper Lig’de Fenerbahçe Sivasspor deplasmanın berabere kalarak galibiyet hasretini 4 maça çıkarttı. Hafta içi Şampiyonlar Ligi maçına çıkacak olan Galatasaray Bursaspor karşısında 3 yıldız isminin yanı sıra 2 puan bırakarak berabere kaldı. Beşiktaş ise maç sonucu merakla beklenen Göztepe deplasmanına gidecek. İşte, maç sonuçları…

SÜPER LİG MAÇ SONUÇLARI

Galatasaray 1 – 1 Bursaspor

Kasımpaşa 5 – 0 Akhisarspor

İstanbul Başakşehir 1 – 0 Kayserispor

Sivasspor 0 – 0 Fenerbahçe

Süper Lig’de 9. hafta;

Çaykur Rizespor – Konyaspor

Alanyaspor – Antalyaspor

MKE Ankaragücü – Yeni Malatyaspor

Göztepe S.K. – Beşiktaş

maçları ile devam edecek.

SÜPER LİG GÜNCEL PUAN DURUMU

Son güncelleme 22:04 | 20 Ekim 2018
GÜNÜN MAÇLARI
Kasimpasa S.K.
Bugün - 13:30
5
-
0
Akhisarspor
Istanbul Basaksehir
Bugün - 16:00
1
-
0
Kayserispor
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Göztepe
Türkiye Spor Toto Süper Lig 21.10.2018 - 19:00 Rotterdam Splatz
Beşiktaş