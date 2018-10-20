SON DAKİKA | Galatasaray’dan sakatlık açıklaması!

Spor Toto Süper Lig’de Bursaspor karşısında sakatlıklar nedeniyle 3 oyuncu değişikliğini ilk yarıda kullanana Galatasaray’dan açıklama geldi.

Galatasaray, Sofiane Feghouli, Serdar Aziz ve Fernando’nun durumları hakkında bir açıklama yaptı.

Sarı-kırmızılı takımdan yapılan açıklamada Feghouli ve Fernando’nun tedavilerine başlandığı, Serdar Aziz’in ise durumunun belli olmadığı belirtildi.

İşte Galatasaray’ın yaptığı açıklama…

”Bursaspor maçında yaşadıkları sağlık problemleri nedeniyle oyuna devam edemeyen ve bugün sponsor hastanemiz Bahçelievler Medical Park Hastanesi’nde tetkikleri yapılan oyuncularımızın sağlık durumu şu şekildedir:

Sağ üst arka adale grubunda orta derece zorlanma tespit edilen Sofiane Feghouli ve Fernando Reges’in tedavisine başlanmıştır.

Kasık ağrısı nedeniyle oyuna devam edemeyen Serdar Aziz’in sağlık durumu ile ilgili bilgilendirme ise yarın gerçekleştirilecek ek tetkiklerin ardından yapılacaktır.”

Rıdvan Dilmen: Galatasaray`ın başına gelen pişmiş tavuğun başına gelmez Galatasaray Bursaspor maçını yorumlayan Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın başına gelenin pişmiş tavuğun başına gelmeyeceğini söyledi. Rıdvan Dilmen, Bursaspor maçının ilk yarısında sakatlanan üç Galatasaray futbolcusunun Şampiyonlar Ligi maçına yetişmesi temennisinde bulundu. İlgili Haberi Oku