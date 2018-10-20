Sivasspor maçının devre arasında Fenerbahçe taraftarının isyanı

Ne izliyoruz bilmiyorum ama futbol olmadığı kesin. Ya bir takımın hatları arasında bu kadar mesafe olur mu? Orta saha ile forvet arasında 20-25 metre açıklık var. Yeteneksizlil değil de kalite olmadığı kesin ama takım halinde mesafeleri kısaltsalar bu kadar sırıtmayacak oyun.

— ekrem ozkeles (@ekremozkeles) October 20, 2018