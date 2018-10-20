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Sivasspor maçının devre arasında Fenerbahçe taraftarının isyanı
Fenerbahçe

Sivasspor maçının devre arasında Fenerbahçe taraftarının isyanı

Fenerbahçe'nin Demir Grup Sivasspor deplasmanında oynadığı karşılaşmanın ilk yarını sona ererken, Fenerbahçe taraftarları oynanan futbola isyan etti.

20 Ekim 2018 20:07

Spor Toto Süper Lig’in 9 haftasında Fenerbahçe’nin deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaştığı maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle bitti. İki takımın da pozisyon bulmakta zorlandığı ve düşük tempoda geçen maç, Fenerbahçe taraftarlarını isyan ettirdi. İlk 45 dakikada sadece Frey’in 6. dakikada girdiği pozisyon sonrası gole yaklaşan Fenerbahçe, beklenen futbolun uzağında kaldı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu’nun çift forvet tercihi, istenen etkiyi yaratamadı.

Fenerbahçe taraftarları, ilk yarıdaki etkisiz futbola sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla tepki gösterdi. Twitter’da yapılan paylaşımlardan bazıları şu şekilde:

Son güncelleme 20:13 | 20 Ekim 2018
Demir Grup Sivasspor Fenerbahçe
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