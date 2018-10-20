Sivasspor Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Fenerbahçe zor virajda…

Süper Lig 9. haftanın kritik öneme sahip karşılaşmalarının başında Sivasspor Fenerbahçe maçı yer alıyor. Ligde geride kalan 8 haftada istedikleri performansı sergileyemeyen Sivasspor ve Fenerbahçe karşılaşmayı çıkış mücadelesi olarak görüyor. Cocu yönetiminde Fenerbahçe’nin nasıl bir ilk 11 tercih edeceği merak edilirken, son 2 maçında 4 puan toplayan Sivasspor ise rakibini İstanbul’a eli boş göndermek istiyor. Peki, Sivasspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

SİVASSPOR FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig’in 9. Hafta mücadelesinde Sivasspor, Yeni 4 Eylül Stadında Fenerbahçe’yi konuk edecek. 20 Ekim Cumartesi günü oynanacak mücadele, saat 19.00’da Bein Sports 1 kanalından canlı izlenebilecek. Karşılaşmayı Halis Özkahya yönetirken, yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ve Hakan Yemişken üstlenecek.

SİVASSPOR FENERBAHÇE MUHTEMEL İLK 11

SİVASSPOR: Ali Şaşal- Uğur, Bjarsmyr, Braz, Ziya- Emre, Medjani, Hakan, Rybalka, Robinho, Muhammet

FENERBAHÇE: Harun – Şener, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Jailson, Mehmet Ekici, Elmas, Ayew, Benzia, Slimani (Frey)

COCU BENZİA’YI SİVAS’A GÖTÜRMEDİ

Teknik direktör Phillip Cocu, Benzia’yı Sivas’a getirmeyerek İstanbul’da bıraktı.

Cezayir Milli Takımı’nın maçları nedeniyle İstanbul’a geç dönen ve sadece bir taktik antrenmanında yer alan Benzia’nın tamamen Cocu’nun tercihiyle kadroya dahil edilmediği öğrenildi.

Bir sakatlığının olmadığı belirtilen Cocu, son iki resmi maçta ise yedek kulübesinde maça başlamıştı.