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Şafak Mahmutyazıcıoğlu: ‘Krizin ilacı başarı!’
Beşiktaş

Şafak Mahmutyazıcıoğlu: ‘Krizin ilacı başarı!’

Beşiktaş yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, mali yapıyı düzeltmenin formülünü verdi. Mahmutyazıcıoğlu "Ekoonomik olarak iyi olabilmek için istikrarlı sportif başarı şart. Bu, forma satışından yayın ihalesine, Şampiyonlar Ligi’nden oyuncu satışına her alanda daha çok gelir demek.” dedi.

20 Ekim 2018 09:33

Beşiktaş’ın Hukuk İşlerinden Sorumlu yönetim kurulu üyesi Şafak Mahmutyazıcıoğlu SÖZCÜ'den Ali Aydın'a konuştu. Kendilerine yönelik eleştirilerin sert ve maksatlı olduğunu söyleyen Mahmutyazıcıoğlu, “Eleştiri bir haktır ve tabii ki olacak, saygı duyulacak. Ancak ailemize kadar uzanan hakaretlere varan sözler bizi üzüyor. Bunlara saygı duymak mümkün değil. Yönetim olarak Beşiktaş'a hizmet etmek için hepimiz inanılmaz fedakârlıklar yapıyoruz” dedi.

‘HATALARIMIZ OLUYOR AMA…'

TRransfer Komitesi Üyesi de olan genç yönetici, FEDA döneminde girilen UEFA kıskacından çıktıklarını belirtip şunları kaydetti: “Son 3 sene UEFA ile anlaşmamızda olduğu gibi transfer stratejimiz aynı şekilde devam edecek. Transfer hatalarımız olmuyor değil. Biz de hatalarımızdan dersler çıkartarak daha iyisini yapmaya çalışıyoruz. Artık yüksek bonservisli oyuncular alma devri kapandı, hedefimiz nokta atışı transferler. Zaten bu dalgalı döviz kurlarında Allah tüm kulüplere yardım etsin.”

BİRÇOK KULÜPTE BÖYLE

UEFA'nın ‘finansal fair-play'i ile yeni bir yola girdiklerini belirten Mahmutyazıcıoğlu, “Mali yapının düzelmesi için neler yapılmalı” sorusuna ise şu yanıtı verdi: “Bunun tek ilacı başarılı olmak. Ekonomik olarak iyi olabilmek için istikrarlı sportif başarı şart. Bu, bütün kulüpler için ortak formül. Sportif başarı demek; forma satışından yayın ihalesine, Şampiyonlar Ligi'nden oyuncu satışına kadar her alanda daha çok gelir demek. Türkiye'de birçok spor kulübü ekonomik şartlarla boğuşuyor.”

Son güncelleme 09:33 | 20 Ekim 2018
ali aydın beşiktaş roportaj Şafak Mahmutyazıcıoğlu
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