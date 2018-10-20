Roberto Soldado Twitter’dan özür diledi!

Fenerbahçe’nin İspanyol forveti Roberto Soldado, Sivasspor maçının ardından Twitter hesabından bir açıklama yaptı.

Maça ilk 11’de başlayan ve ikinci yarıda kaçırdığı net gol fırsatlarıyla saç baş yolduran 33 yaşındaki forvet, “Takım çok daha fazlasını hak etti” dedi.

İşte Soldado’nun yaptığı paylaşım;

Takım çok daha fazlasını haketti. Tek eksik benim girdiğim pozisyonlardan birini gole çevirmemdi. Çok üzgünüm. Takıma katkı sağlayabilmek ve ilerleyen dönemde elimden gelenin en iyisini verebilmek için çok çalışacağım pic.twitter.com/u1mv0EHEbb

— Roberto Soldado (@R9Soldado) 20 Ekim 2018