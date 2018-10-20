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Roberto Soldado Twitter’dan özür diledi!
Fenerbahçe

Roberto Soldado Twitter’dan özür diledi!

Sivasspor deplasmanında kaçırdığı gollerle geceye damga vuran Fenerbahçeli forvet Roberto Soldado, Twitter hesabından açıklama yaptı

20 Ekim 2018 22:16

Fenerbahçe’nin İspanyol forveti Roberto Soldado, Sivasspor maçının ardından Twitter hesabından bir açıklama yaptı.

Maça ilk 11’de başlayan ve ikinci yarıda kaçırdığı net gol fırsatlarıyla saç baş yolduran 33 yaşındaki forvet, “Takım çok daha fazlasını hak etti” dedi.

İşte Soldado’nun yaptığı paylaşım;

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Son güncelleme 22:16 | 20 Ekim 2018
Fenerbahçe Roberto Soldado
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