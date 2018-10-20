Rıdvan Dilmen: ‘Bir Fenerbahçeli olarak gerçekten zor’

NTV’de Sivasspor-Fenerbahçe maçını yorumlayan Rıdvan Dilmen, ilk yarının sona ermesiyle birlikte çarpıcı açıklamalar yaptı.

“Fenerbahçeliler mutsuz” diyen Dilmen, “Gol atan galip gelecek gibi oynanıyor” dedi.

İşte Dilmen’in açıklamalarından satır başları;

“Sürpriz bir Cocu kadrosu. Hasan Ali ve İsmail birlikte oynuyorlar. Maçın başlarında İsmail güzel kesti, Frey ayağını soktu. Jailson çok ama çok savunmanın içinde kalıyor. Oyunda pozisyon var mı, yok. Rahat bir oyun var iki takım adına da. Acayip bir pres yok.”

“GERÇEKTEN ZOR”

“Bir Fenerbahçeli olarak, bu Fenerbahçe’yi yorumlamak gerçekten zor. Sürpriz bir Cocu kadrosu, Hasan Ali ile İsmail’in birlikte olması sürpriz bir karardır. Fenerbahçeli taraftarlar bu kadrodan bir tane yıldız söylesinler. Yok. Soldado vardı, yıldızdı, artık değil. Elif yıldız adayı, değil. Ayew de yıldız değil bana göre.”

“Gol atan galip olacak gibi oynanıyor. Bir tanesi 9, bir tanesi 8 puanlı takımın mücadelesi, dilim de varmıyor, vasat bir maç oluyor. Kora kor, lider puan kaybetmiş, arkadaşlar bugün çıkalım oynayalım falan denmiyor. Slimani, Benzia iyi oyuncular ama bugün yoklar. Fenerbahçeliler mutsuz. Oyundan da mutsuz.”