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Real Madrid’in çöküşü devam ediyor!
İspanya La Liga

Real Madrid’in çöküşü devam ediyor!

Real Madrid, La Liga'nın 9. haftasında Levante'ye 2-1 mağlup oldu ve galibiyet hasretini 4 maça çıkardı.

20 Ekim 2018 16:11

La Liga’nın 9. haftasında Real Madrid, Bernabeu’da Levante’yi konuk etti. Real Madrid 90 dakika sonunda Levante’ye 2-1 mağlup oldu. Bu sonuçla real Madrid ligdeki galibiyet hasretini 4 maça çıkardı.

Real Madrid’in golünü mücadelenin 72. dakikasında Marcelo kaydetti. Levante’nin gollerini 6. dakikada Jose Luis Morales ve 13. dakikada penaltıdan Roger attı.

Real Madrid’in iki devrede de birer golü ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı.

Bu sonucun ardından Real Madrid 14 paunda kalırken, Levante puanını 13’e çıkardı.

Real Madrid, La Liga’nın 9. haftasında Nou Camp’ta Barcelona ile karşı karşıya gelecek. Levante ise bir sonraki maçında Leganes’i sahasında konuk edecek.

Son güncelleme 16:22 | 20 Ekim 2018
ispanya laliga Real Madrid
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