Phillip Cocu’dan itiraf: ‘Takımımız gol üretmekte çok zorlanıyor’

Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, 0-0 berabere kaldıkları Sivasspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Yayıncı kuruluşa konuşan Hollandalı çalıştırıcı, “Yine hayal kırıklığı ile ayrıldığımız bir akşamı geride bırakıyoruz. Bana göre iyi bir maç çıkardık. İlk yarıda üretkenlik olarak iyi değildik. Robinho gibi yetenekli bir oyuncuları olduğu için onunla ilgili zor anlar yaşadık ama takım halinde durdurabildik” dedi.

En büyük sorunun gol atmak olduğunu söyleyen Cocu, “İkinci yarıda daha fazla pozisyon ürettik. Takımımız gol üretmekte çok zorlanıyor. Saha içindeki davranışlar değil asıl sebep. Birlikte oynama açısından doğru adımlar atıyoruz. Doğru yönde ilerlediğimizi görüyoruz ama futbolda en temel mesele gol atmaktır. Bir gol atsak özgüvenimiz de gelecek. Son dokunuşu yapamadık. Bizim için mücadele ettiğimiz temel konu bu.” şeklinde konuştu.

Kötü sonuçların gelmesine neden olan şeylerin birden fazla etken olmasına dikkat çeken Hollandalı teknik adam, “Farklı tipte oyuncularımız var bizim. Rakip oyuncularla kıyaslama doğru olmaz. Birçok sebep var bu skorları almamıza yol açan. Tek bir sebep olsa onu değiştirmek daha kolay olurdu. Bazı konularda iyi noktaya geldiğimizi görüyoruz. Her şeyden önce içinde bulunduğumuz durumdan mutlu olamayız. 9 puanımız var. Zor bir durumdaydık ama daha iyisini yapabilirdik.” ifadelerini kullandı.

Her şeye rağmen takımda iyi şeyler olduğunu söyleyen Cocu, “Organizasyon anlamında da kulüp içinde değişiklikler yaşadık. Hepsinin payı var bu durumda. Oyuncular üzerinde farklı bir baskı oluşturuyor. Alışık olmadığımız bir durumdayız. Normalde tepeye oynamaya alışık oyunculardan kurulu bir takımız. Bir tane değil, birkaç iyi skor almamız gerekiyor ki buradan çıkalım. Bazı güzel adımlar attığımızı görüyoruz. Daha az top kaybı yaptık bu akşam. Küçük adımlar ama bunlar artık skorla desteklenmeli. Birlikte mücadele etmeliyiz. Bu takım için başarıya ulaşma açısından bu odaklanmayı başarmak zorundayız” yorumunda bulundu.

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