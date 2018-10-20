Phillip Cocu’dan Benzia, Slimani ve Reyes açıklaması

Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, Sivasspor maçı öncesinde tercih ettiği kadro ve taktik dizilişle ilgili açıklamalarda bulundu.

Kadroya alınmayan ve İstanbul’da bırakılan Yassine Benzia’nın neden kadroya alınmadığı konusuna değinen Hollandalı çalıştırıcı, Cezayirli futbolcunun sakatlığı olduğunu belirtti.

İşte Cocu’nun maç öncesi yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamalar;

“Benzia kadroda yok. Sakatlıkla döndü milli takımdan. Küçük bir sakatlık. Buraya döndüğünde bu maç için oynayabilecek durumda olduğunu düşündük ama gelişmeler beklediğimiz gibi gitmedi. Umarım Avrupa Ligi maçında tekrar aramıza katılacak. Maalesef bizimle değil. Farklı kararlar almak durumundaydık. Islam Slimani ve Diego Reyes milli takım dönüşünde uzun bir yolculuk yaptılar, bu nedenle onların yerine başka oyuncular tercih ettik. Ama önemli olan sahaya hangi takımın çıktığıdır. Bu akşam sahaya çıkan oyuncular kalitesi olan ve iyi bir oyun sergileyebilecek oyuncular”

Cocu, Benzia'yı Sivas'a getirmedi Fenerbahçe'de bu akşam oynanacak kritik Demir Grup Sivasspor maçında Cezayirli yıldız Beniza yer almayacak. İlgili Haberi Oku