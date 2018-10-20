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Olaylı maçta bir taraftar tribünden düştü
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Olaylı maçta bir taraftar tribünden düştü

Malatya Büyükşehir Belediyespor ile Akkuş Belediyespor arasında oynanan voleybol maçı sonrası yaşanan gerginlik sırasında, tribünden düşen bir taraftar yaralandı.

20 Ekim 2018 18:11

Voleybol Erkekler 1. Lig B Grubu’ndaki Malatya Büyükşehir Belediyespor-Akkuş Belediyespor karşılaşmasının bitiminde gerginlik yaşandı. Malatya Atatürk Spor Salonu’nda yapılan Malatya Büyükşehir Belediyespor-Akkuş Belediyespor müsabakası, 3-2 konuk ekibin üstünlüğü ile tamamlanırken, Akkuş Belediyespor oyuncuları ile ev sahibi takımın taraftarları arasında müsabaka bitiminde tartışma çıktı.

20 Ekim 2018 Ölü bulunan milli atletin ölüm nedeni belli oldu! Diyarbakır'da, dün eğitim gördüğü okulun soyunma odasında tabanca ile vurulmuş olarak ölü bulunan görme engelli milli atlet Gurbet D.'nin 4 ay önce ayrıldığı, kendisi gibi görme engelli olan eski erkek arkadaşı İ.Y.'nin yanında kalbine ateş ederek intihar ettiği belirtildi. İlgili Haberi Oku

Yaşanan tartışma, güvenlik güçlerinin müdahalesiyle daha fazla büyümeden sonlanırken, bu sırada tribünden düşerek yaralanan bir taraftara ise 112 Acil Servis ekiplerince ambulans içerisinde müdahale yapıldı.

Son güncelleme 18:11 | 20 Ekim 2018
Akkuş Belediyespor malatya Malatya Büyükşehir Belediyespor
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