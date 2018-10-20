Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı Arda Turan hakkında ilk kez konuştu

Spor Toto Süper Lig’in 9. haftasında Kayserispor’u 1-0 mağlup eden Medipol Başakşehir’in teknik direktörü Abdullah Avcı, üç haftalık beraberlik serisinin ardından gelen galibiyetin kendileri için çok önemli olduğunu söyledi. Abdullah Avcı, şarkıcı Berkay ile yaşadığı kavga sonrası gündem olan Arda Turan hakkında ilk kez yorum yaptı. Abdullah Avcı, yedek kulübesinde tuttuğu Arda Turan’ı oyuna almayı düşündüğünü ancak maç eksiği olduğu için oynatmadığını söyledi.

MAÇ SONUCU | Medipol Başakşehir 1-0 Kayserispor | Spor Toto Süper Lig Medipol Başakşehir, sahasında konuk ettiği Kayserispor'u tek golle geçti. Medipol Başakşehir'in golü Mossoro'dan geldi. Arda Turan, maçta yedek oturdu. Medipol Başakşehir, Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada zirveye bir adım daha yaklaştı. İlgili Haberi Oku

Abdullah Avcı, 10 maçlık cezası sona eren Arda Turan hakkında gelen bir soru üzerine, şu yanıtı verdi:

“Arda Turan, Türk futbolunun en yetenekli oyuncularından biri. Uzun bir süreç geçti. Cezası ve yaşadığı sakatlıklar vardı. Bugün oyunun içinde düşündüm ama maçın akışı ona göre olmadı. Son 1 aydır iyi çalışıyor. Bizim için çok değerli ve özellikle takımın rekabetini arttıracak bir isim. Maç ritmini yakalayınca, problemleri çözmemize yardımcı olacaktır.”

Abdullah Avcı, Emre Belözoğlu’nun sakatlığıyla ilgili olarak ise, “Emre’nin şu an sakatlığı devam ediyor. Belki önümüzdeki hafta da oynamayacak ama bir sonraki hafta inşallah sahada olmasını bekliyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.

“ARKASINDAN OLUŞAN KAYGILAR”

Kayserispor karşılaşmasını da değerlendiren Abdullah Avcı, “Üç haftalık bir beraberlik serisi, onun arkasından oluşan kaygılar. Kazanma alışkanlığını yakalayabilmek için elimizde iyi bir fırsat vardı ve bunu kullandık” dedi. Rakibin bireysel oyuncu zenginliğine sahip olduğunu kaydeden Abdullah Avcı, şunları söyledi:

“Attığımız gol, saha paylaşımımızın doğru olmasından kaynaklandı. Geniş alanda oynayan takıma yaptığımız baskı önemliydi. İlk yarı itibarıyla golü bulduk. İkinci yarı da 4 tane net pozisyonumuz var. Gole kadar yüzde 65 topla oynadık. Rakip ceza sahasına 27 kez girdik. Yaşlı bir takımız, buna rağmen rakipten 4 kilometre daha fazla koştuk. Son üç haftadan sonra çok değerli bir galibiyet. Hep yarışın içindeydik ama 3 haftadır kendi takımımızda eleştirdiğimiz noktaları iyileştirdik. Öndekilerin konsantrasyonu da bugün yüksekti. Skor 2-0 ya da 3-0 da olabilirdi. 9. hafta sonunda 18 puan, 2 puan ortalaması ve gol yemiyoruz. Oyuncularımı tebrik ediyorum.”

Pasa dayalı futbol anlayışını sevdiğinin altını çizen Abdullah Avcı, “Bu oyun tarzı takıma da uygun. Önemli kulüplerle yarışıyoruz. İki senedir önemli deneyimler kazandık. Puan ortalamasında geçen senenin üzerindeyiz. Çok büyük krizler yaşamadık. Bizim için önemli olan oyun gücüdür” şeklinde konuştu.