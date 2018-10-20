MAÇ ÖZETİ: Sivasspor Fenerbahçe özet izle! Fenerbahçe’de galibiyet hasreti devam ediyor

Süper Lig’de 9. hafta Sivasspor Fenerbahçe maçı ile devam etti. Çıkışa geçmek isteyen iki takımın karşı karşıya geldiği maçta Sivasspor Fenerbahçe 0-0 sona erdi. Cocu yönetiminde ligde galibiyete hasret kalan Fenerbahçe son 4 maçında hanesine 3 puanı yazdırmayı başaramadı. İlk yarısı oldukça durgun geçen maçın ikinci yarısında ardı ardına Fenerbahçe pozisyonları kaçtı. Fenerbahçe ilk ciddi şutunu 63. dakikada çekti. Eljif Elmas uzaklardan çok sert bir şut çekti, sol köşeden ağlara doğru giden topu Tolgahan nefis çeldi. 70. dakikada Fenerbahçe yüzde 100’lük denebilecek pozisyonu golü çeviremedi. Sağ kanattan ceza alanına sokulan Soldado’nun çaprazdan şutunda kaleci Tolgahan topu kornere çeldi. Fenerbahçe’nin sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Frey kafayı vurdu, kaleciden dönen topu çizgi önünde bomboş durumdaki Soldado tamamlamak istedi ancak yakın mesafeden vuruşunda top auta çıktı. Mehmet Ekinci serbest vuruşu direkte patladı. 73. dakikada Fenerbahçe’nin kaleyi cepheden gören bir noktadan kazandığı serbest vuruşta Mehmet Ekici nefis vurdu, top üst direkten oyun alanına geri döndü. 61. dakikada oyuna giren Mehmet Ekici 78. dakikada sakatlanarak gözyaşları içerisinde oyun sahasını terk etti. İşte, Sivasspor Fenerbahçe özeti…

SİVASSPOR FENERBAHÇE ÖZET İZLE

TARAFTARA SAÇ BAŞ YOLDURAN POZİSYON

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor maçının 71. dakikasında Roberto Soldado ile inanılmaz bir fırsat harcadı. İspanyol forvet Roberto Soldado, karşılaşmanın 71. dakikasında Fenerbahçe taraftarlarına saç baş yoldurdu.

Fenerbahçe'nin kazandığı korner atışında Mehmet Ekici, topu altı pasa ortaladı. Michael Frey, iyi yükselerek topa kafayı vurdu. Demir Grup Sivasspor kalecisi Tolgahan Acar, harika bir refleks göstererek Michael Frey'in şutunu çıkardı. Seken topu önünde bulan Roberto Soldado, boş kaleye topu yollayamadı. Roberto Soldado'nun yakın mesafeden vuruşunda top yandan auta çıktı.

Roberto Soldado, karşılaşmanın 50. dakikasında da karşı karşıya bir pozisyonda kaleci Tolgahan Acar'ı geçmeyi başaramadı. Eljif Elmas'ın derinlemesine pasında savunmanın arkasına sarkan Roberto Soldado bir anda kaleciyle karşı karşıya kaldı. Roberto Soldado, boş durumda vuruşunu yaptı. Ancak Tolgahan Acar'a çarpan topu savunma uzaklaştırdı.

COCU’DAN BENZİA AÇIKLAMASI

Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, Sivasspor maçı öncesinde tercih ettiği kadro ve taktik dizilişle ilgili açıklamalarda bulundu.

Kadroya alınmayan ve İstanbul'da bırakılan Yassine Benzia'nın neden kadroya alınmadığı konusuna değinen Hollandalı çalıştırıcı, Cezayirli futbolcunun sakatlığı olduğunu belirtti.

İşte Cocu'nun maç öncesi yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamalar;

“Benzia kadroda yok. Sakatlıkla döndü milli takımdan. Küçük bir sakatlık. Buraya döndüğünde bu maç için oynayabilecek durumda olduğunu düşündük ama gelişmeler beklediğimiz gibi gitmedi. Umarım Avrupa Ligi maçında tekrar aramıza katılacak. Maalesef bizimle değil. Farklı kararlar almak durumundaydık. Islam Slimani ve Diego Reyes milli takım dönüşünde uzun bir yolculuk yaptılar, bu nedenle onların yerine başka oyuncular tercih ettik. Ama önemli olan sahaya hangi takımın çıktığıdır. Bu akşam sahaya çıkan oyuncular kalitesi olan ve iyi bir oyun sergileyebilecek oyuncular”