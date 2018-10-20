MAÇ SONUCU | Manchester City 5-0 Burnley | Bernardo Silva’dan ilginç gol! Maça damga vurdu

İngiltere Premier Lig’de zirve mücadelesi veren takımlardan Manchester City, konuk ettiği Burnley’i 5-0 mağlup etti. Manchester City’nin Bernardo Silva ile bulduğu gol, çok konuşuldu. Ligin 9. haftasında Etihad Stadı’nda Burnley’i ağırlayan Manchester City, 17. dakikada Arjantinli golcüsü Sergio Agüero’nun ağları sarsmasıyla ilk yarıyı 1-0 önde kapadı. İkinci yarıda daha atak bir oyun sergileyen ev sahibi ekip, 54. dakikada Bernardo Silva, 56. dakikada Fernandinho, 83. dakikada Riyad Mahrez ve 90. dakikada Leroy Sane’nin golleriyle mücadeleden 5-0 galip ayrıldı.

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Manchester City’de Bernardo Silva, 54. dakikada ilginç bir gole imza attı. Leroy Sane ile gelişen Manchester City atağında Alman futbolcu, ceza sahası içinde yerde kaldı. Manchester City futbolcuları pozisyonda penaltı olduğu gerekçesiyle itirazda bulunurken, Burnley savunması uyudu. Durumu değerlendiren David Silva, auta doğru gitmekte olan boşta kalan topu ceza sahasına ortaladı. Bernardo Silva, yapılan ortada gelişine şık bir vuruşla ağları havalandırdı.

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Manchester City’nin Bernardo Silva ile attığı golde Burnley savunmasının ne yaptığını kimse anlayamadı. Ceza sahası içinde Manchester City futbolcularının penaltı itirazını seyreden Burnley savunması, gole adeta davetiye çıkardı.

Bu sonucun ardından Manchester City, maç fazlası ve 23 puanla liderlik koltuğunda oturmaya devam ederken, Burnley ise 8 puanla 13. sıraya geriledi.

Tottenham tek golle kazandı

Tottenham ise konuk olduğu West Ham United’ı 44. dakikada Erik Lamela’nın golüyle 1-0 yendi. Puanını 21’e çıkaran Londra temsilcisi, maç fazlasıyla 3. sıraya yükseldi.