MAÇ SONUCU | Huddersfield Town 0-1 Liverpool

İngiltere Premier Lig’de Liverpool, deplasmanda Huddersfield Town’u 1-0 mağlup etti.

Ligin 9. haftasında Kirklees Stadı’nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Liverpool, yıldız oyuncusu Muhammed Salah’ın 24. dakikada attığı golle 1-0 kazandı.

Tüm organizasyonlarda çıktığı son 4 maçta 2 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan Liverpool, bu galibiyetle yeniden çıkışa geçti. Ligde 23 puana ulaşan kırmızı-beyazlı ekip, averaj farkıyla lider Manchester City’nin ardından ikinci sıraya yükseldi.

Huddersfield ise 3 puanla 19. sırada kaldı.