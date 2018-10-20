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MAÇ SONUCU | Huddersfield Town 0-1 Liverpool
İngiltere Premier Lig

MAÇ SONUCU | Huddersfield Town 0-1 Liverpool

İngiltere Premier Lig'de Liverpool, Muhammed Salah'ın golüyle konuk olduğu Huddersfield Town'u 1-0 yendi

20 Ekim 2018 22:34

İngiltere Premier Lig’de Liverpool, deplasmanda Huddersfield Town’u 1-0 mağlup etti.

Ligin 9. haftasında Kirklees Stadı’nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Liverpool, yıldız oyuncusu Muhammed Salah’ın 24. dakikada attığı golle 1-0 kazandı.

Tüm organizasyonlarda çıktığı son 4 maçta 2 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan Liverpool, bu galibiyetle yeniden çıkışa geçti. Ligde 23 puana ulaşan kırmızı-beyazlı ekip, averaj farkıyla lider Manchester City’nin ardından ikinci sıraya yükseldi.

Huddersfield ise 3 puanla 19. sırada kaldı.

Son güncelleme 22:36 | 20 Ekim 2018
Huddersfield Town liverpool mohamed salah
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