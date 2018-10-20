MAÇ SONUCU | Gazişehir Gaziantep 0-0 Ümraniyespor | Spor Toto 1. Lig

Spor Toto 1. Lig’in 9. haftasında Gazişehir Gaziantep, sahasında Ümraniyespor ile 0-0 berabere kaldı.
Stat: Gaziantep
Hakemler: Sarper Barış Saka, Soner Maraş, Seyfettin Ünal
Gazişehir Gaziantep: Günay Güvenç, Ahmet Kesim, Yalçın Kılınç, Igor (Dk. 46 Oğulcan Çağlayan), Poepon (Dk. 73 Chabbi), Kerim Avcı (Dk. 52 Jefferson) Segbefia, Gökhan Alsan, Rıdvan Şimşek, Del Valle, Bahadır Çiloğlu
Ümraniyespor: Burak Öğür, Appindangoye, Vasilogiannis (Dk. 83 Dialiba), Emircan Altıntaş (Dk. 90 3 Merthan Açıl), Oğuz Ceylan, Serkan Göksu, Mucahit Albayrak, Muhammed Gönülaçar, Tarık Tekdal, Madinda (Dk. 72 Recep Aydın), Atabey Çiçek
Sarı kartlar: Dk. 29 Bahadır Çiloğlu, Dk. 42 Segbefia, Dk. 45 1 Kerim Avcı (Gazişehir Gaziantep), Dk. 44 Tarık Tekdal, Dk. 75 Recep Aydın, Dk. 77 Mucahit Albayrak, Dk. 90 4 Merthan Açıl (Ümraniyespor)
KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI
5′ Del Valle’nin pasında topla buluşan Gökhan Alsan'ın şutu auta çıktı.
22′ Kerim'in nefis ara pasında Poepon kaleciyle karşı karşıya kaldı, şutunda top direğin hemen yanından dışarı çıktı.
47′ Gazişehir’de kornerden gelen topa Yalçın çok iyi vurdu, savunma çizgiden çıkardı.
48′ Oğulcan'ın ortasında Kerim'in ikinci dokunuşunda top ağlara gitse de hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.
67′ Gelişen Ümraniyespor atağında Vasilogiannis´in sol kanattan ceza alanına attığı topla buluşan Emircan şutunu attı top üstten auta çıktı.
70′ Kazanılan köşe vuruşunda topun başına Vasilogiannis geçti. Bu futbolcunun ortasında topa iyi yükselen Atabey kafayı vurdu, top az farkla yandan auta çıktı.
78′ Sağ kanatta kazanılan taç atışını hızlı kullanan ev sahibi takımda Oğulcan topu Chabbi´ye gönderdi. Bu oyuncunun ceza alanı dışından sert şutunda top kalecide kaldı.
87′ Ceza alanı içinde topla buluşan Chabbi topu yanındaki Jefferson´a aktardı, bu oyuncunun vuruşunda top üstten auta çıktı.