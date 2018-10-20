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MAÇ SONUCU | Denizlispor 3-0 Afjet Afyonspor | Spor Toto 1. Lig
TFF 1.Lig

MAÇ SONUCU | Denizlispor 3-0 Afjet Afyonspor | Spor Toto 1. Lig

Denizlispor, sahasında konuk ettiği Afjet Afyonspor'u rahat geçti.

20 Ekim 2018 00:38

Spor Toto 1. Lig'in 9. haftasında Denizlispor sahasında Afjet Afyonspor'u 3-0 mağlup etti.

Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Bahtiyar Birinci, İlker Takpak, Alper Çetin

Denizlispor: Stackhowiak, Alperen, Taha Can, Deniz, Ziya (Muhammed dk. 88), Aissati, Mehmet, Recep (Mbamba dk. 65), Burak (Gökhan dk. 82), Kerem Can, Abdülkerim

Yedekler: Asil Kaan, Furkan, Cenk, Seddar

Teknik Direktör: Yücel İldiz

Afjet Afyonspor: Rybka, Türker (Mehmet Güven dk. 68), Bayram, Yasin, Abdülkadir (Sinan dk. 45), Mehmet Sedef, Nazmi, Taşkın, İsmet, Ersel, Mendy (Onur dk. 45)

Yedekler: Bekir, Enas, Ali, Aykut

Teknik Direktör: Sebahattin Akgül

Goller: Ziya (dk. 24), Mehmet (dk. 48 ve 57) (Denizlispor)

Sarı kartlar: Mendy, Yasin, Bayram (Afjet Afyonspor)

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

12′ Ceza sahası içinde topla buluşan Ziya, topu az farkla auta attı.

GOL! 24′ Recep'in ara pasında ceza sahasında topla buluşan Ziya, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı ağalara gönderdi. 1-0

GOL! 48′ Denizlispor'un sağ kanattan geliştirdiği atakta Ziya'nın pasıyla ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Mehmet Akyüz, topu ağlara göndererek farkı ikiye çıkardı. 2-0

GOL! 57′ Denizlispor'un çıktığı kontratakta orta sahanın solunda topla buluşan Ziya, topu ceza sahasına kadar sürdükten sonra Mehmet'e verdi. Aldığı pasta kaleciyle karşı karşıya kalan Mehmet, kaleciyi de geçtikten kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü attı. 3-0

60′ Ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Ziya, ceza sahasının ortalarına kadar sürdüğü topu az farkla dışarı gönderdi.

68′ Ziya'nın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Mehmet'in şutu kale direğinin yanından dışarı çıktı.

87′ Afjet Afyonspor'un geliştirdiği kontratakta ceza sahası ön çizgisinde topla buluşan Yasin'in şutunu Stackhowiak son anda kurtardı.

89′ Ceza sahası içindeki karambol anında topu önünde bulan Muhammed'in çektiği şutu Rybka kurtardı.

Son güncelleme 00:38 | 20 Ekim 2018
Afjet Afyonspor denizlispor Spor Toto 1. Lig
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