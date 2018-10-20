MAÇ SONUCU | Barcelona 4-2 Sevilla | La Liga 9. hafta

SKOR DIŞ HABERLER / İspanya La Liga 9. hafta mücadelesinde Sevilla’yı konuk eden Barcelona, taraftarının önünden 4-2’lik galibiyetle ayrıldı ve ligdeki 4 maçlık galibiyet hasretine son verdi.

Maça fırtına gibi başlayan Katalanlar, 2. dakikada Phillippe Coutinho’nun golüyle 1-0 öne geçerken ilk golün asistini yapan Lionel Messi, 12. dakikada farkı ikiye çıkaran isim oldu.

Mücadelenin 16. dakikasında kolunun üzerine düşerek sakatlanan Arjantinli yıldız maça devam edemezken ilk yarı 2-0’lık skorla sona erdi.

İkinci yarıda Sevilla’nın farkı azaltma çabalarına 63. dakikada Luis Suarez’in penaltı golü engel oldu.

Konuk ekip Sevilla 79. dakikada Pablo Sarabia’nın golüyle skoru 3-1 yaparken Ivan Rakitic 88. dakikada eski takımına attığı golle durumu 4-1’e getirdi.

Maçtaki gol perdesini ise 90+1’de Luis Muriel kapattı ve mücadele 4-2 Barcelona’nın galibiyetiyle sona erdi. Bu sonucun ardından Barcelona 18 puanla zirveye yerleşirken Sevilla 16 puanda kaldı.

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