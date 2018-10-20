SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Trump 'Soğuk Savaş' anlaşmasından çekiliyor
MAÇ SONUCU | Barcelona 4-2 Sevilla | La Liga 9. hafta
İspanya La Liga

MAÇ SONUCU | Barcelona 4-2 Sevilla | La Liga 9. hafta

İspanya La Liga 9. hafta karşılaşmasında Sevilla'yı ağırlayan Barcelona, taraftarı önünde sahadan 4-2'lik galibiyetle ayrıldı ve ligdeki 4 maçlık galibiyet hasretine son verdi. Arjantinli yıldız Lionel Messi 1 gol 1 asist yaptığı maçın 26. dakikasında sakatlık nedeniyle oyundan çıktı.

20 Ekim 2018 23:44

SKOR DIŞ HABERLER / İspanya La Liga 9. hafta mücadelesinde Sevilla’yı konuk eden Barcelona, taraftarının önünden 4-2’lik galibiyetle ayrıldı ve ligdeki 4 maçlık galibiyet hasretine son verdi.

Maça fırtına gibi başlayan Katalanlar, 2. dakikada Phillippe Coutinho’nun golüyle 1-0 öne geçerken ilk golün asistini yapan Lionel Messi, 12. dakikada farkı ikiye çıkaran isim oldu.

Mücadelenin 16. dakikasında kolunun üzerine düşerek sakatlanan Arjantinli yıldız maça devam edemezken ilk yarı 2-0’lık skorla sona erdi.

İkinci yarıda Sevilla’nın farkı azaltma çabalarına 63. dakikada Luis Suarez’in penaltı golü engel oldu.

Konuk ekip Sevilla 79. dakikada Pablo Sarabia’nın golüyle skoru 3-1 yaparken Ivan Rakitic 88. dakikada eski takımına attığı golle durumu 4-1’e getirdi.

Maçtaki gol perdesini ise 90+1’de Luis Muriel kapattı ve mücadele 4-2 Barcelona’nın galibiyetiyle sona erdi. Bu sonucun ardından Barcelona 18 puanla zirveye yerleşirken Sevilla 16 puanda kaldı.

20 Ekim 2018 El Clasico öncesi Barcelona`da yürekleri ağızlara getiren an! Lionel Messi... İspanya'da önümüzdeki hafta Barcelona ile Real Madrid arasında oynanacak maç öncesi Katalan ekibinde Lionel Messi şoku yaşanıyor. Lionel Messi'nin Real Madrid maçında oynayıp oynamayacağı merak ediliyor. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 23:44 | 20 Ekim 2018
barcelona sevilla
GÜNÜN MAÇLARI
Kasimpasa S.K.
Bugün - 13:30
5
-
0
Akhisarspor
Istanbul Basaksehir
Bugün - 16:00
1
-
0
Kayserispor
TÜMÜNÜ GÖR

İDDAA

Göztepe
Türkiye Spor Toto Süper Lig 21.10.2018 - 19:00 Rotterdam Splatz
Beşiktaş