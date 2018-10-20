MAÇ SONUCU | Balıkesir Baltok 0-1 Boluspor | Spor Toto 1. Lig

Spor Toto 1. Lig’in 9. haftasında Boluspor, deplasmanda Balıkesirspor Baltok’u 1-0 yendi.

Stat: Balıkesir Atatürk

Hakemler: Emre Malok, Kemal Mavi, Murat Altan

Balıkesirspor Baltok: Vukovic, Nizamettin Çalışkan (Dk. 87 Beleck), Muhammed Ali Doğan, Furkan Çil, Abdulkadir Özgen, Sedat Şahintürk, Okan Alkan, Oğuz Yılmaz, Otoo (Dk. 87 Cumali Bişi), Glumac, Bülent Cevahir

Boluspor: Gökhan Değirmenci, Berkay Tolga Dabanlı, İsmail Haktan Odabaşı (Dk. 61 Melih Okutan), Akabueze (Dk. 89 Burak Asan), İshak Çakmak, Etoundi, Uğur Akdemir, Ufuk Budak, Dimov, Yusuf Emre Gültekin, Mustafa Durak (Dk. 61 Guido Koçer)

Gol: Dk. 84 Guido Koçer (Boluspor)

Kırmızı kart: Dk. 90+4 Abdulkadir Özgen (Balıkesirspor Baltok)

Sarı kart: Vukovic (Maç bitiminde) (Balıkesirspor Baltok)

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

9′ Balıkesirspor Baltoklu Nizamettin´in pasına hareketlenen Sedat’ın sağdan çizgiye inerek vurduğu top Bolusporlu oyunculara çarparak kornere çıktı.

12′ Boluspor´un soldan atağında Mustafa´nın sert şutunda kaleci Vukovic topu tokatladı, devam eden pozisyonda Etoundi vurdu, yine Vukovic topun kaleye gitmesini engelledi. Daha sonrasında yaşanan karambolde Balıkesirspor Baltok defansı topu kornere gönderdi.

21′ Balıkesirspor Baltoklu Sedat´ın ceza sahası dışından şutunu kaleci Gökhan kornere çelmeyi başardı.

45′ Balıkesirspor Baltok´tan Sedat´ın ceza sahası dışından şutunda yerde seken top direğin yanından auta gitti.

48′ Frikik kullanan Balıkesirspor Baltok oyuncusu Nizamettin´in sert şutu kale direğinin üstünden geri dönerken, dönen topa vuran Sedat´ın şutunda top auta çıktı.

GOL! 84′ Boluspor´dan Melih´in ceza sahasına ortasında topa gelişine vuran Koçer´in sert şutu ağlarla buluştu: 0-1.