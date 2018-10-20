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MAÇ ÖZETİ: Real Madrid Levante özet! Real Madrid 5 haftadır kazanamıyor
İspanya La Liga

MAÇ ÖZETİ: Real Madrid Levante özet! Real Madrid 5 haftadır kazanamıyor

La Liga'da işler istediği gibi gitmeyen Real Madrid evinde ağırladığı Levante'ye 2-1 yenildi. İlk 15 dakikada yediği gollerle 2-0 geriye düşen Real Madrid Marcelo'nun golü ile farkı bire indirmesine rağmen yenilmekten kurtulamadı. Karşılaşmayı izleyemeyen futbol severler için haberimizin içerisinde Real Madrid Levante özet görüntüleri bulunuyor.

20 Ekim 2018 15:55

La Liga’nın 9. haftası Real Madrid Levante maçı ile devam etti. Ligde oynadığı son 4 karşılaşmadan 3 puan çıkarmayı başaramayan Real Madrid Levante karşısında da aradığını bulamadı. Geride kalan 9 haftada 4 galibiyet 2 beraberlik alan Real Madrid Levante’ye de 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmada gol perdesini 6. dakikada Nogales açarken, 13 dakikada Marti penaltıdan attığı gol ile farkı 2’ye çıkarmayı başardı. Karşılaşmanın 73. dakikasında Marcelo Real Madrid adına aranılan golü atıp durumu 2-1’e getirmesine rağmen Real Madrid başka gol atamayın Levante karşısında puansız ayrıldı. Levante karşısında skoru 2-1’e getiren Real Madrid, 481 dakika sonra gol atmayı başardı. İşte, Real Madrid Levante özeti…

REAL MADRİD LEVANTE ÖZET İZLE

Son güncelleme 15:55 | 20 Ekim 2018
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