CANLI YAYIN: Sivasspor Fenerbahçe maçı canlı izle! Fenerbahçe Sivas karşısında zorlu virajda

Süper Lig 9. haftası Sivasspor Fenerbahçe maçı ile devam ediyor. Bu sezon iyi performans sergileyemeyen Sivasspor Fenerbahçe hem 3 puan hem de tekrar çıkışa geçmek için sahadan galibiyetle ayrılmak istiyor. Ligde 8 haftada 8 puan toplayarak alt sıralarada yer alan Fenerbahçe Sivasspor’u deplasmanda devirerek Avrupa Ligi maçı öncesinde çıkışa geçmek istiyor. Sivas’a getirilmeyen Benzia ve Slimani kadroda yer almazken, İsmail Köybaşı, Frey ve Soldado’nun ilk 11’de başlıyor olması sürpriz olarak nitelendirildi. Son 2 maçında 4 puan toplayan Sivasspor güçlü rakibi karşısında kazanarak düşme hattında tehlike yaşamadan uzaklaşmak istiyor. Merak ettiğininiz “Sivasspor Fenerbahçe maçı şifresiz canlı izle” bağlantısı ve muhtemel 11'ler haberimizde. İşte Fenerbahçe Sivasspor maçı hakkında tüm detaylar…

SİVASSPOR FENERBAHÇE CANLI İZLE

FENERBAHÇE SİVASSPOR CANLI ANLATIM

SİVASSPOR FENERBAHÇE İLK 11

SİVASSPOR: Tolgahan, Ziya, Mattias, Braz, Uğur, Robinho, Medjani, Hakan, Emre, Rybalka, Muhammet

FENERBAHÇE: Harun, Şener, Skrtel, Neustadter, Hasan Ali, Jailson, Elif Elmas, İsmail Köybaşı, Ayew, Frey, Soldado

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç`a Sivas`ta sürpriz hediye Spor Toto Süper Lig'in 9'uncu haftasında Demir Grup Sivasspor ile karşılaşmak üzere kente gelen Fenerbahçe'de başkan Ali Koç'a bir çift kangal köpeği yavrusu hediye edildi. İlgili Haberi Oku

SİVASSPOR FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig'in 9. Hafta mücadelesinde Sivasspor, Yeni 4 Eylül Stadında Fenerbahçe'yi konuk edecek. 20 Ekim Cumartesi günü oynanacak mücadele, saat 19.00'da Bein Sports 1 kanalından canlı izlenebilecek. Karşılaşmayı Halis Özkahya yönetirken, yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ve Hakan Yemişken üstlenecek.