SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Aradığınız Fenerbahçe'ye şu anda ulaşılamıyor!
İsmail Köybaşı: ‘Oooooff çok zor konuşması’
Fenerbahçe

İsmail Köybaşı: ‘Oooooff çok zor konuşması’

Fenerbahçe'nin tecrübeli oyuncusu İsmail Köybaşı, 0-0 berabere kaldıkları Sivasspor maçından sonra yayıncı kuruluşa konuştu.

20 Ekim 2018 22:03

Süper Lig’in 9. haftasında Sivasspor ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Fenerbahçe’de tecrübeli futbolcu İsmail Köybaşı maç sonunda açıklamalarda bulundu.

Yayıncı kuruluş beIN Sports’a konuşan İsmail Köybaşı galibiyet serisi yakalamaları gerektiğine değinirken konuşurken kelimeleri bulmakta zor anlar yaşadı.

İşte Köybaşı’nın açıklamaları;

“Bir futbolcu için en zor zamanlardır böyle röportaja gelmek. Çok üzgünüz, kelimeler bulamıyorum. Bu durum nasıl anlatılır bilemiyorum. Bir şeyleri değiştirmekten bahsederiz. Bence ben önce kendimi değiştirmek isterim. Taraftarlarımız sayısız şekilde yine maça geliyor. Bilincindeyiz. Oooooof çok zor konuşması”

“FARKINDALIK DA BİR ŞEY GETİRİR”

“Topun canı istemeyince söylediklerimin anlamı kalmıyor. Daha önce böyle bir durumda olmadım. Bu durumdan bizi galibiyetler serisi çıkarır. Başka çaremiz yok. O top çizgiyi geçmedi çünkü biz gol yemiyoruz. Özür dilerim, durumun farkındayız. Bu da önemli. İvmeyi yukarı taşıyınca yukarı çıkacağız”

20 Ekim 2018 Phillip Cocu`dan itiraf: `Takımımız gol üretmekte çok zorlanıyor` İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 22:03 | 20 Ekim 2018
Fenerbahçe İsmail Köybaşı sivasspor
GÜNÜN MAÇLARI
Kasimpasa S.K.
Bugün - 13:30
5
-
0
Akhisarspor
Istanbul Basaksehir
Bugün - 16:00
1
-
0
Kayserispor
TÜMÜNÜ GÖR

İDDAA

Göztepe
Türkiye Spor Toto Süper Lig 21.10.2018 - 19:00 Rotterdam Splatz
Beşiktaş