İsmail Köybaşı: ‘Oooooff çok zor konuşması’

Süper Lig’in 9. haftasında Sivasspor ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Fenerbahçe’de tecrübeli futbolcu İsmail Köybaşı maç sonunda açıklamalarda bulundu.

Yayıncı kuruluş beIN Sports’a konuşan İsmail Köybaşı galibiyet serisi yakalamaları gerektiğine değinirken konuşurken kelimeleri bulmakta zor anlar yaşadı.

İşte Köybaşı’nın açıklamaları;

“Bir futbolcu için en zor zamanlardır böyle röportaja gelmek. Çok üzgünüz, kelimeler bulamıyorum. Bu durum nasıl anlatılır bilemiyorum. Bir şeyleri değiştirmekten bahsederiz. Bence ben önce kendimi değiştirmek isterim. Taraftarlarımız sayısız şekilde yine maça geliyor. Bilincindeyiz. Oooooof çok zor konuşması”

“FARKINDALIK DA BİR ŞEY GETİRİR”

“Topun canı istemeyince söylediklerimin anlamı kalmıyor. Daha önce böyle bir durumda olmadım. Bu durumdan bizi galibiyetler serisi çıkarır. Başka çaremiz yok. O top çizgiyi geçmedi çünkü biz gol yemiyoruz. Özür dilerim, durumun farkındayız. Bu da önemli. İvmeyi yukarı taşıyınca yukarı çıkacağız”

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