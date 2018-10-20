Fenerbahçe’de şok! Mehmet Ekici gözyaşlarını tutamadı

Spor Toto Süper Lig’in 9. haftasında Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor deplasmanında hiç beklemediği bir sonuçla döndü. Golsüz berabere biten karşılaşmada Fenerbahçe, iki puanın dışında Mehmet Ekici’yi de kaybetti. Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Mehmet Ekici, 61. dakikada Şener Özbayraklı’nın yerine oyuna dahil oldu. Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu’nun sağ kanatta görev verdiği Mehmet Ekici, hücumda oldukça etkili oldu. Ancak 15 dakika oyunda kalan Mehmet Ekici, sakatlanarak maçı tamamlayamadı. Mehmet Ekici, oyundan alınırken gözyaşlarına hakim olamadı.

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu’nun son yarım saatte şans verdiği Mehmet Ekici, kullandığı duran toplar ile Demir Grup Sivasspor takımına zor anlar yaşattı. Roberto Soldado’nun kaçırdığı inanılmaz pozisyonda kornerden ortayı yapan Mehmet Ekici’nin, serbest vuruştan vurduğu bir top da direkten döndü. Bu vuruştan iki dakika sonra topsuz alanda sekmeye başlayan Mehmet Ekici, 76. dakikada yedek kulübesine geldi. Gözyaşları içinde yedek kulübesine oturan Mehmet Ekici, oyuna devam edemedi.

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Karşılaşmanın 78. dakikasında oyundan çıkan Mehmet Ekici’nin yerine Alper Potun girdi.

Mehmet Ekici’nin son durumu yapılacak kontrollerden sonra belli olacak.