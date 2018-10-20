Fenerbahçe’de Roberto Soldado saç baş yoldurdu! İnanılmazı kaçırdı

Spor Toto Süper Lig’in 9. haftasında Fenerbahçe, golsüz beraberlikle ayrıldığı Demir Grup Sivasspor deplasmanının 71. dakikasında Roberto Soldado ile inanılmaz bir fırsat harcadı. İspanyol forvet Roberto Soldado, karşılaşmanın 71. dakikasında Fenerbahçe taraftarlarına saç baş yoldurdu.

Sivasspor maçının devre arasında Fenerbahçe taraftarının isyanı Fenerbahçe'nin Demir Grup Sivasspor deplasmanında oynadığı karşılaşmanın ilk yarını sona ererken, Fenerbahçe taraftarları oynanan futbola isyan etti. İlgili Haberi Oku

Fenerbahçe’nin kazandığı korner atışında Mehmet Ekici, topu altı pasa ortaladı. Michael Frey, iyi yükselerek topa kafayı vurdu. Demir Grup Sivasspor kalecisi Tolgahan Acar, harika bir refleks göstererek Michael Frey’in şutunu çıkardı. Seken topu önünde bulan Roberto Soldado, boş kaleye topu yollayamadı. Roberto Soldado’nun yakın mesafeden vuruşunda top yandan auta çıktı.

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Roberto Soldado, karşılaşmanın 50. dakikasında da karşı karşıya bir pozisyonda kaleci Tolgahan Acar’ı geçmeyi başaramadı. Eljif Elmas’ın derinlemesine pasında savunmanın arkasına sarkan Roberto Soldado bir anda kaleciyle karşı karşıya kaldı. Roberto Soldado, boş durumda vuruşunu yaptı. Ancak Tolgahan Acar’a çarpan topu savunma uzaklaştırdı.

Islam Slimani’nin yokluğunda forma şansı yakalayan Roberto Soldado, kaçırdığı gollerle bu fırsatı kullanamamış oldu.

(Fotoğraf beIN Sports’tan alınmıştır)