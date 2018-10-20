Fenerbahçe’de puan kaybı devam ediyor! İşte, güncel Süper Lig puan durumu

Süper Lig’de 9. haftanın kritik maçları arasında yer alan Sivasspor Fenerbahçe maçı sona erdi. Cocu yönetiminde sezon başından itibaren beklenen çıkışı gerçekleştiremeyen Fenerbahçe Sivasspor karşısında da berabere kalarak galibiyet hasretini 4 maça çıkardı. Süper Lig’de 9 haftada 9 puan toplayan Fenerbahçe’de oyuna sonradan giren Mehmet Ekici sakatlanarak oyunda çıkması ise bir diğer üzüntüye yol açtı. Fenerbahçe Süper Lig puan durumununda kaçıncı? İşte, son Süper Lig puan durumu…

SÜPER LİG PUAN DURUMU

SÜPER LİG MAÇ PROGRAMI

21 Ekim Pazar:

13.30 Çaykur Rizespor-Atiker Konyaspor (Çaykur Didi)

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Antalyaspor (Bahçeşehir Okulları)

16.00 MKE Ankaragücü-Evkur Yeni Malatyaspor (Osmanlı)

19.00 Göztepe-Beşiktaş (Bornova)

22 Ekim Pazartesi:

20.00 Trabzonspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Medical Park)