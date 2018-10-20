Fenerbahçe kalecisi Harun Tekin özür diledi

Spor Toto Süper Lig’in 9. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe’de kaleci Harun Tekin, maç sonrası değerlendirmelerde bulundu. beIN Sports mikrofonlarına konuşan Harun Tekin, Fenerbahçe camiası ve taraftarlardan özür dilediğini söyledi.
Demir Grup Sivasspor deplasmanını çıkış maçı olarak gördüklerini söyleyen Harun Tekin “Hoş olmayan bir durumdayız. Bugün çıkış yakalayacağımıza inandığımız bir maçtı. Pozisyonlar da bulduk. Ancak değerlendiremedik. Kazanabileceğimiz bir karşılaşmaydı. Artık önümüzdeki maça bakacağız. Camiamızdan ve taraftarlarımızdan özür diliyoruz” dedi.
Harun Tekin, dört maçtır gol yemediğinin hatırlatılması üzerine “Elimden geleni yapıyorum. Gol yememek kadar gol atmak da önemli… Umarım önümüzdeki haftalarda ben gol yemem ve bol gollü kazandığımız maçlar oynarız” ifadelerini kullandı.