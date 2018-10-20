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Drogba 40 yaşında atmaya devam ediyor…
Dünyadan Futbol

Drogba 40 yaşında atmaya devam ediyor…

40 yaşındaki Didier Drogba, USL play off maçında mükemmel bir frikik golüne imza attı.

20 Ekim 2018 11:47

ABD 2. Ligi olan USL’de Phoenix Rising forması giyen Didier Drogba, eski günlerini aratmayacak türden bir frikik golüne imza attı.

Phoneix Rising, Portland Timbers II’yi ağırladığı maçta 3-0 kazanırken güne damgasını vuran Drogba’nın golü oldu. 40 yaşındaki emektar yıldız, 35 metre civarından net bir vuruşla golü buldu.

Portland Timbers’ı deviren Phoneix Rising, USL play off turunda konferans yarı finaline yükselmeyi başardı.

Didier Drogba, bu sezonun tamamlanmasının ardından kariyerini noktalayacağını açıklamıştı.

İşte o gol…

Son güncelleme 11:47 | 20 Ekim 2018
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