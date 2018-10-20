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Cocu, Benzia’yı Sivas’a getirmedi
Fenerbahçe

Cocu, Benzia’yı Sivas’a getirmedi

Fenerbahçe’de bu akşam oynanacak kritik Demir Grup Sivasspor maçında Cezayirli yıldız Beniza yer almayacak.

20 Ekim 2018 14:04

Sercan HAMZAOĞLU / Teknik direktör Phillip Cocu, Benzia'yı Sivas'a getirmeyerek İstanbul'da bıraktı.

Cezayir Milli Takımı'nın maçları nedeniyle İstanbul'a geç dönen ve sadece bir taktik antrenmanında yer alan Benzia'nın tamamen Cocu'nun tercihiyle kadroya dahil edilmediği öğrenildi.

Bir sakatlığının olmadığı belirtilen Cocu, son iki resmi maçta ise yedek kulübesinde maça başlamıştı.

Sarı-lacivertlilerde, sakatlığı düzelmeye başlayan ancak riske edilmek istemeyen Slimani de İstanbul'da bırakılmıştı.

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Son güncelleme 14:22 | 20 Ekim 2018
fenerabhçe Phillip Cocu
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