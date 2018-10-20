Chelsea Mourinho’dan puanı son dakikada aldı!

Premier Lig’in 9. hafta mücadelesinde Chelsea, Stamford Bridge’de Manchester United’ı ağırladı.

Karşılaşmanın ilk golü 21. dakikada Rudiger’in ayağından geldi. Ev sahibi Chelsea bu golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

İkinci yarıya hızlı başlayan Manchester United 55. dakikada Martial’in attığı golle eşitliği sağladı. 73. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Martial takımını öne geçirdi. 90+5’te Barkley attığı golle Chelsea’ye 1 puanı kazandıran isim oldu. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca takımlar sahadan birer puanla ayrıldı.

Bu sonuçla ManU puanını 14’e yükseltirken, Chelsea 21. puanını hanesine yazdırdı.

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