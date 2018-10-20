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Chelsea Mourinho’dan puanı son dakikada aldı!
İngiltere Premier Lig

Chelsea Mourinho’dan puanı son dakikada aldı!

İngiltere Premier Lig'in 9. hafta mücadelesinde Chelsea ile Manchester United 2-2 berabere kaldı.

20 Ekim 2018 16:40

Premier Lig’in 9. hafta mücadelesinde Chelsea, Stamford Bridge’de Manchester United’ı ağırladı.

Karşılaşmanın ilk golü 21. dakikada Rudiger’in ayağından geldi. Ev sahibi Chelsea bu golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

İkinci yarıya hızlı başlayan Manchester United 55. dakikada Martial’in attığı golle eşitliği sağladı. 73. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Martial takımını öne geçirdi. 90+5’te Barkley attığı golle Chelsea’ye 1 puanı kazandıran isim oldu. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca takımlar sahadan birer puanla ayrıldı.

Bu sonuçla ManU puanını 14’e yükseltirken, Chelsea 21. puanını hanesine yazdırdı.

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Son güncelleme 16:40 | 20 Ekim 2018
chelsea ingiltere manchester united
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