Cengiz’i tutabilene aşk olsun! Bayern Münih’ten sonra…

Milli yıldızımız Cengiz Ünder için Alman devi Bayern Münih, 60 milyon euroyu gözden çıkarmıştı. İtalyan ve İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Roma’da ortaya koyduğu harika performans sonrası Cengiz Üner için Arsenal'in de 60 milyon euroya kadar çıkmaya hazır olduğu belirtildi.

İngiliz devi Arsenal’in Bayern Münih ile yarış içerisinde olacağı ve devre arasında hamle yapmak isteyeceği dile getirildi.

Arsenal’in İspanyol teknik patronu Unai Emery'nin de bu transfere sıcak baktığı ifade edilirken, 21 yaşındaki Cengiz için Avrupa piyasasında devlerin takipte olduğu eklendi.

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