CANLI YAYIN! Roma SPAL maçı canlı izle! Roma’da Cengiz Ünder ilk 11’de

İtalya Serie A’nın 9. haftasında Roma SPAL’ı ağırlıyor. Geride kalan 8 haftada 4 galibiyet 2 beraberlik almayı başaran Roma, 9. hafta öncesinde 6. sırada yer alıyor. 3 galibiyet 5 yenilgi alan SPAL ise 14. sırada kendine yer buldu. Cengiz Ünder yükselen performansı ile birlikte daha güçlenen Roma SPAL engelini kayıpsız atlatmak istiyor. Roma SPAL maçını canlı izlemek isteyen futbol severler için haberimizin içerisinde Roma SPAL canlı yayın bağlantısı bulunuyor.

ROMA SPAL CANLI İZLE

ROMA SPAL MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Roma’nın stadında oynanacak maç saat 16.00'da başlayacak. Roma Spla maçı beIN SPORTS 3’den canlı yayınlanacak.

ROMA SPAL İLK 11

ROMA: Olsen; Florenzi, Fazio, Marcano, Pellegrini; Cristante, Nzonzi; Cengiz, Pellegrini, El Shaarawy; Dzeko

SPAL: Milinkovic-Savic; Cionek, Vicari, Bonifazi; Lazzari, Valoti, Valdifiori, Missiroli, Costa; Paloschi, Petagna