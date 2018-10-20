CANLI | Sivasspor 0-0 Fenerbahçe | İlk yarı oynanıyor…

Spor Toto Süper Lig 9. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe deplasmanda Sivasspor’a konuk oluyor.

Yeni 4 Eylül Stadı’nda oynanan mücadeleyi hakem Halis Özkahya yönetiyor. BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanan karşılaşmayı ‘Skor’dan dakika dakika takip edebilirsiniz.

Maç öncesinde 8 puanla 15. sırada yer alan Fenerbahçe, 9 puanla 13. sırada yer alan Sivasspor karşısında mutlak galibiyet arıyor.

Sarı lacivertli ekipte Yassine Benzia, Islam Slimani, Mehmet Topal ve Tolga Ciğerci maç kadrosuna dahil edilmedi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Cocu, Sivasspor karşısında sürpriz bir taktik ve kadro tercihinde bulundu. Hollandalı çalıştırıcının 4-4-2 taktiği ile sahaya çıktı.

İLK 11’LER;

SİVASSPOR: Tolgahan, Ziya, Mattias, Braz, Uğur, Robinho, Medjani, Hakan, Emre, Rybalka, Muhammet

TEKNİK DİREKTÖR: Tamer Tuna

FENERBAHÇE: Harun, Şener, Skrtel, Neustadter, Hasan Ali, Ayew, İsmail, Jailson, Eljif, Frey, Soldado

TEKNİK DİREKTÖR: Phillip Cocu

Phillip Cocu`dan Benzia, Slimani ve Reyes açıklaması İlgili Haberi Oku

GOL YOLLARINDA SIKINTILI

Fenerbahçe, bu sezon gol yollarında ciddi sıkıntı yaşıyor.

Ligin ilk 8 maçında sadece 6 gol atan sarı-lacivertliler, 5 maçta ise rakip fileleri havalandıramadı.

SÜPER LİG’DE 25. KARŞILAŞMA

Fenerbahçe ile Demir Grup Sivasspor, yapacakları maçla Süper Lig’de 25. kez karşı karşıya geliyor.

Sivasspor’un Süper Lig’e yükseldiği 2005-2006 sezonundan itibaren iki ekip arasında yapılan 24 maçtan 16’sını Fenerbahçe, 4’ünü Sivasspor kazandı, 4 müsabaka da berabere sonuçlandı.

Rekabetteki son 6 maçı kaybetmeyen, 5 galibiyet, bir beraberlik alan Fenerbahçe’nin toplam 59 golüne, Sivasspor 32 golle yanıt verdi.

Geçen sezonki maçları Fenerbahçe, evinde 4-1, deplasmanda da 2-1’lik skorlarla kazandı.

MAÇ SONUCU | Kasımpaşa 5-0 Akhisarspor | Süper Lig 9. hafta Kasımpaşa, Mustafa Denizli yönetiminde çıktığı ikinci maçta Akhisarspor'u 20 dakikada bulduğu 5 golle, farklı mağlup etmeyi başardı. İlgili Haberi Oku

SİVAS’TAKİ MAÇLAR

İki takım arasında Sivas’ta yapılan 12 lig maçında deplasman takımı Fenerbahçe 6, ev sahibi Sivasspor 3 kez galip geldi, 3 maç da berabere bitti.

Sivas’taki maçlarda sarı-lacivertliler 25, kırmızı-beyazlılar 19 gol attı.

Öte yandan Sivas’taki son 6 randevuda her iki ekip de ikişer galibiyet aldı, 2 müsabaka da berabere tamamlandı.

Cocu, Benzia'yı Sivas'a getirmedi Fenerbahçe'de bu akşam oynanacak kritik Demir Grup Sivasspor maçında Cezayirli yıldız Beniza yer almayacak. İlgili Haberi Oku

24 MAÇTA 91 GOL!

Fenerbahçe ile Sivasspor arasındaki maçlar bol gollü geçiyor.

İki takım arasında Süper Lig’de yapılan 24 müsabakada 91 gol atıldı, sadece bir maç golsüz tamamlandı.

Geride kalan maçlarda Fenerbahçe 59, Sivasspor 32 kez fileleri havalandırdı, futbolseverler 91 gole tanık oldu. Maç başına gol ortalaması 3,79 olarak gerçekleşti.