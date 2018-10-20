CANLI İZLE: Manchester United yenilgisiz Chelsea karşısında! Premier Lig maçı…

Premier Lig’in iki dev ekibi 9. haftada karşı karşıya geliyor. Chelsea Manchester United karşısında 21. dakikada Rudiger’in attığı gol ile 1-0 öne geçti. Chelsea Manchester United maçı canlı izlemek isteyen futbol severler karşılaşma hangi kanalda merak ediyor. Bu sezon 8 haftada 4 galibiyet 3 yenilgi alan Manchester United, ligde henüz yenilgi yüzü görmeyen Chelsea’yi devirerek çıkışa geçmenin hesaplarını yapıyor. İşte iki dev takımın mücadelesinin saati, kanalı ve canlı izleme yolları…

CHELSEA MANCHESTER UNİTED CANLI İZLE

CHELSEA MANCHESTER UNİTED MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

İngiltere Premier Lig'İn 9. haftasında Chelsea, Stanford Bridge Stadyumu'nda Manchester United ile mücadele edecek. Karşılaşma S Sport kanalından canlı izlenebilecek. Digiturk 87, Dsmart 78 ve Turkcell Tv+ 77. kanaldan yayın yapacak olan S Sport, HD olarak 7/24 spor kanalı olarak izleyicilere ulaşacak. S Sport Tivibu platformunda da yer almıyor.

CHELSEA MANCHESTER UNİTED İLK 11

Chelsea: Kepa; Azpilicueta, Rüdiger, David Luiz, Alonso; Jorginho, Kante, Kovacic, Willian, Hazard, Morata

Manchester United: De Gea; Young, Lindelöf, Smalling, Shaw; Matic, Pogba; Rashford, Mata, Martial; Lukaku