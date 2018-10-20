CANLI | Medipol Başakşehir 1-0 Kayserispor

İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda oynanacak mücadele, saat 16.00’da başladı. Karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetiyor. Medipol Başakşehir’de ilk 11’de kendine yer bulamayan Arda Turan yedeklerde yer alıyor.
İlk 11’ler…
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert, Caicara, da Costa, Epureanu, Clichy, İrfan Can, Mahmet, Visca, Mossoro, Elia, Adebayor
KAYSERİSPOR: Lung, Lopes, Atila, Kana Bıyık, Sapunaru, Levent, Mensah, Bilal, Varela, Chery, Umut
Ligdeki ilk 8 maçında 15 puan toplayan Medipol Başakşehir, Beşiktaş’ın averajla üstünde 2. sırada yer alıyor.
İlk 8 haftada 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgisi bulunan Kayserispor ise 9 puana sahip.
Turuncu-lacivertli ekipte sakatlığı süren kaptan Emre Belözoğlu ile tedavisine devam edilen Alparslan Erdem bu mücadelede forma giyemeyecek.
Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig’in 9. haftasında 20 Ekim Cumartesi günü sahasında Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.