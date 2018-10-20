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CANLI | Medipol Başakşehir 1-0 Kayserispor
Futbol

CANLI | Medipol Başakşehir 1-0 Kayserispor

Spor Toto Süper Lig'de 9 haftasınsa Başakşehir ile Kayserispor karşı karşıya geliyor... Karşılaşma ile ilgili bütün ayrıntılar SKOR'da...

20 Ekim 2018 15:59

İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda oynanacak mücadele, saat 16.00’da başladı. Karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetiyor. Medipol Başakşehir’de ilk 11’de kendine yer bulamayan Arda Turan yedeklerde yer alıyor.

İlk 11’ler…

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert, Caicara, da Costa, Epureanu, Clichy, İrfan Can, Mahmet, Visca, Mossoro, Elia, Adebayor

KAYSERİSPOR: Lung, Lopes, Atila, Kana Bıyık, Sapunaru, Levent, Mensah, Bilal, Varela, Chery, Umut

Ligdeki ilk 8 maçında 15 puan toplayan Medipol Başakşehir, Beşiktaş’ın averajla üstünde 2. sırada yer alıyor.

İlk 8 haftada 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgisi bulunan Kayserispor ise 9 puana sahip.

Turuncu-lacivertli ekipte sakatlığı süren kaptan Emre Belözoğlu ile tedavisine devam edilen Alparslan Erdem bu mücadelede forma giyemeyecek.

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig’in 9. haftasında 20 Ekim Cumartesi günü sahasında Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

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Son güncelleme 16:41 | 20 Ekim 2018
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