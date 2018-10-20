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Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay: ‘Bu maçta galibiyeti kaçırdığımız için üzüldüm’
Bursaspor

Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay: ‘Bu maçta galibiyeti kaçırdığımız için üzüldüm’

Bursaspor Başkanı Ali Ay, Galatasaray karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu ve galibiyeti kaçırdıkları için üzgün olduğunu ifade etti.

20 Ekim 2018 00:09

Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay, Spor Toto Süper Lig’in 9. haftasında Galatasaray’la 1-1 berabere kaldıkları maçta, galibiyeti kaçırdıkları için üzgün olduğunu dile getirdi.

Ay, karşılaşmanın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ligin ilk haftasından beri iyi futbol oynadıklarını belirterek, şöyle konuştu:

“Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi bize yaramadı. VAR sisteminden dolayı 8 puan kaybettik. Bu maçta herkes Bursaspor ve gençlerimizi gördü. Aşağıdan üç genç oyuncumuz daha geliyor. Biz Türk futbolu için çalışıyoruz. Bu maçta galibiyeti kaçırdığımız için üzüldüm. Galatasaray da şansızlık yaşadı ve 3 oyuncusu sakatlandı. Buna rağmen 11’e 11 oynadık. Giren oyuncular da kaliteli oyunculardı.”

Altyapıdan planlı bir şekilde oyuncu çıkardıklarını aktaran Ay, “Samet hocayı tebrik etmek lazım. Oyuncuları, oynatarak değerlendiriyor. Biz Türk futbolu için çalışıyoruz. Örnek kulübüz. İnşallah sezonun ikinci yarısında genç oyuncularımız daha fazla süre alacaklar.” ifadelerini kullandı.

19 Ekim 2018 Samet Aybaba: `Galatasaray`ı farklı yenebilirdik, çok üzgünüm` Spor Toto Süper Lig 9. haftasında Galatasaray'a konuk olan Bursaspor'un teknik direktörü Samet Aybaba, maç sonrasında açıklamalarda bulundu. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 00:09 | 20 Ekim 2018
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