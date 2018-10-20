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Ankara’da ‘Gecekondu’ya özel gece
TFF 1.Lig

Ankara’da ‘Gecekondu’ya özel gece

MKE Ankaragücü Kulübünün ateşli taraftar gruplarından Gecekondu üyeleri, kulübün kuruluş tarihini sembolize eden 19.10 tarihinde taraftar gecesi düzenledi.

20 Ekim 2018 01:00

1910 Ankaragücü Taraftarlar Derneği (Gecekondu), Ankaragücü’nün kuruluş tarihini sembolize eden 19.10 tarihinde, 1910 Ankaragücü gecesi adıyla bir dayanışma gecesi düzenledi. Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner, kulübün içinde bulunduğu sıkıntılı süreci biraz olsun atlattığını belirterek, “100. yılda şampiyonluk beklerken, kulübümüz kapanma noktasına geldi. Elektriği, suyu, doğalgazı kesildi, futbolcular yiyecek yemek bulamadı. Çok şükür bunları atlattık ve ait olduğumuz Süper Lig’e yükseldik” ifadelerini kullandı.

Kısa filmler de sunulan gecede konuşmaların ardından katılımcılara plaketler dağıtıldı ve toplu fotoğraf çektirildi.

Son güncelleme 01:00 | 20 Ekim 2018
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