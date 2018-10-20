Ankara’da ‘Gecekondu’ya özel gece

1910 Ankaragücü Taraftarlar Derneği (Gecekondu), Ankaragücü’nün kuruluş tarihini sembolize eden 19.10 tarihinde, 1910 Ankaragücü gecesi adıyla bir dayanışma gecesi düzenledi. Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner, kulübün içinde bulunduğu sıkıntılı süreci biraz olsun atlattığını belirterek, “100. yılda şampiyonluk beklerken, kulübümüz kapanma noktasına geldi. Elektriği, suyu, doğalgazı kesildi, futbolcular yiyecek yemek bulamadı. Çok şükür bunları atlattık ve ait olduğumuz Süper Lig’e yükseldik” ifadelerini kullandı.

Kısa filmler de sunulan gecede konuşmaların ardından katılımcılara plaketler dağıtıldı ve toplu fotoğraf çektirildi.