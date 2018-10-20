SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Zekeriya Öz’ün prensi Zindaşti tahliye edildi
Ali Koç ve Comolli’nin devre arası görüşmesi…
Fenerbahçe

Ali Koç ve Comolli’nin devre arası görüşmesi…

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Demir Grup Sivasspor maçı sonrası stattan mutsuz ayrılırken, bazı taraftarlarla fotoğraf çekindi.

20 Ekim 2018 23:23

Spor Toto Süper Lig’in 9. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile golsüz berabere kalan Fenerbahçe’de ligde puan durumunda bulunan kötü durum nedeniyle yüzler gülmüyor.

Maçın ilk yarısının son anlarında protokol tribününde Sportif Direktör Damien Comolli’nin yanına giderek bazı talimatlar veren Başkan Ali Koç maç sonrasında stattan mutsuz ayrıldı.

Protokol kapısından çıkışta basın mensuplarına açıklama yapmayan Başkan Ali Koç’un düşünceli olduğu görüldü.

Başkan Ali Koç kendisini bekleyen taraftarla fotoğraf çekindi. Taraftarların kendisine olan yoğun ilgisine karşılık veren Başkan Ali Koç daha sonra otobüse binerek stattan ayrıldı.

20 Ekim 2018 İsmail Köybaşı: `Oooooff çok zor konuşması` Fenerbahçe'nin tecrübeli oyuncusu İsmail Köybaşı, 0-0 berabere kaldıkları Sivasspor maçından sonra yayıncı kuruluşa konuştu. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 23:35 | 20 Ekim 2018
ali koç Damien Comolli Fenerbahçe sivasspor
GÜNÜN MAÇLARI
Kasimpasa S.K.
Bugün - 13:30
5
-
0
Akhisarspor
Istanbul Basaksehir
Bugün - 16:00
1
-
0
Kayserispor
TÜMÜNÜ GÖR

İDDAA

Göztepe
Türkiye Spor Toto Süper Lig 21.10.2018 - 19:00 Rotterdam Splatz
Beşiktaş