Ali Koç ve Comolli’nin devre arası görüşmesi…

Spor Toto Süper Lig’in 9. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile golsüz berabere kalan Fenerbahçe’de ligde puan durumunda bulunan kötü durum nedeniyle yüzler gülmüyor.

Maçın ilk yarısının son anlarında protokol tribününde Sportif Direktör Damien Comolli’nin yanına giderek bazı talimatlar veren Başkan Ali Koç maç sonrasında stattan mutsuz ayrıldı.

Protokol kapısından çıkışta basın mensuplarına açıklama yapmayan Başkan Ali Koç’un düşünceli olduğu görüldü.

Başkan Ali Koç kendisini bekleyen taraftarla fotoğraf çekindi. Taraftarların kendisine olan yoğun ilgisine karşılık veren Başkan Ali Koç daha sonra otobüse binerek stattan ayrıldı.

İsmail Köybaşı: `Oooooff çok zor konuşması` Fenerbahçe'nin tecrübeli oyuncusu İsmail Köybaşı, 0-0 berabere kaldıkları Sivasspor maçından sonra yayıncı kuruluşa konuştu. İlgili Haberi Oku