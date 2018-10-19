Zehra Topel Master Games’te birinci oldu

1987 yılında Bulgaristan'da dünyaya gelen ve satranç kariyerine Bulgaristan’da başlayan Zehra Topel, 2001 yılında 14 yaş altı Bulgaristan Şampiyonu olmasına rağmen, uluslararası platformda Türkiye'yi temsil etmek üzere ailesiyle Türkiye'ye göç etti. Okul hayatı boyunca sürekli turnuvalara katılan ve birincilikler elde eden Topel, 2007 yılında katıldığı turnuvada Türkiye Kadınlar Şampiyonu olarak WIM (Woman International Master) unvanını aldı ve o yıllarda Türkiye Kadın A Milli Takımında ülkemi 1. Masada temsil etme imkanı buldu. Büyük bir tutkuyla satranç oynamaya devam eden Topel, 30 Eylül’de birçok satranç uzmanının katıldığı Bilgi Üniversitesi'ndeki Master Games adlı Üniversite Mezunları Derneğinin düzenlediği turnuvada hem genel kategoride hem de Kadınlar kategorisinde birinci oldu.

”ZEHRA TOPEL’İN GEÇMİŞ ŞAMPİYONLUĞU VE BİRİNCİLİKLERİ”

İlkokul yıllarında sayısız takım ve bireysel birincilikleri,

16 ve 18 yaş altı kızlarda 4 kez Türkiye Şampiyonluğu,

Türkiye Gençler Şampiyonluğu,

18 yaş altı Balkanlar Şampiyonluğu,

2007 Türkiye Kadınlar Şampiyonluğu,

2008- 2011 yılları arasında Türkiye Üniversiteler Şampiyonluğu.