GS Bursa maçı hangi kanalda? İşte ilk 11’ler… Galatasaray Bursaspor maçı saat kaçta?

Gözler Galatasaray Bursaspor maçında… Hafta içi oynanacak Schalke maçını düşünen Fatih Terim’in, ilk 11’de değişikliğe gitmesi bekleniyor. Bursaspor’da ise 11’de büyük değişikik olması beklenmiyor. Taraftarlar il 11’lerin yanı sıra Galatasaray Bursaspor maçının saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu merak ediyor. İşte Galatasaray Bursaspor maçı detayları…

GALATASARAY BURSASPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Galatasaray Bursaspor maçı Türk Telekom Stadı'nda oynanacak ve 20:30'da başlayacak. Süper Lig 9. hafta maçında takımlar 3 puan için savaşacak. Galatasaray Bursaspor maçı BeinSports ekranlarında yayınlanacak.

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Galatasaray ile Bursaspor, bugüne kadar Süper Lig'de 98 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda 52 kez sarı-kırmızılılar sahadan galip ayrılırken, 21 kez de yeşil-beyazlılar rakibini mağlup etti. 25 müsabakada ise kazanan taraf çıkmadı. Timsah bu maçlarda 81 kez gol sevinci yaşarken, sarı-kırmızılı takım, 174 kez rakip fileleri havalandırdı.

BURSASPOR DEPLASMANDA KAZANAMIYOR

Öte yandan yeşil-beyazlılar, deplasmanlarda oynadığı maçlarda 3 puana hasret. Bu sezon 4 deplasman maçından 3 puan çıkartamayan yeşil-beyazlılar, ilk peşinde. Geçen sezon ile birlikte son 6 deplasman maçında Bursaspor, 4 mağlubiyet, 2 beraberlik elde etti.

GALATASARAY’A KARŞI GALİBİYETİ UNUTTU

Bursaspor, Galatasaray ile oynadığı son 16 resmi maçta galibiyete hasret kaldı. Yeşil-beyazlılar, sarı-kırmızılı takıma karşı en son galibiyetini 28 Ocak 2012’de sahasında 1-0’lık sonuçla aldı. Ardından oynanan 16 resmi müsabakada Galatasaray 11 kez galip gelirken, 5 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Bu müsabakalarda yeşil-beyazlılar 14 gol atarken, kalesinde ise 45 gol gördü.