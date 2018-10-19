SON DAKİKA Şampiyonlar Ligi maçı öncesi Galatasaray’da şok! Üç yıldız sakatlandı

Spor Toto Süper Lig’in 9. haftasında Galatasaray’ın sahasında Bursaspor ile oynadığı maçın henüz 40 dakikası dolarken üç yıldız sakatlık yaşadı. Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’nde Schalke ile oynayacağı kritik maç öncesi Serdar Aziz, Sofiane Feghouli ve Fernando sakatlık yaşayarak sahayı terk etti. Karşılaşmada henüz 21. dakika oynanırken önce iki yıldızını kenara almak zorunda kalan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 42. dakikada ise Fernando’yu oyundan çıkarmak zorunda kaldı. Fatih Terim’in Şampiyonlar Ligi maçı öncesi keyfini kaçıran bu durum sonrası tecrübeli teknik adamın Bursaspor maçında taktik hamlesi 42. dakikada doldu.

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Karşılamada 14. dakika oynanırken Sofiane Feghouli, kendisini bir anda yere bıraktı. Sağlık görevlileri tarafından saha kenarına alınan Sofiane Feghouli, tedavisinin ardından yeniden oyuna döndü. Ancak sekerek oyuna devam eden Sofiane Feghouli, kendisini bir süre denedi. Bu arada 20. dakikada bu kez Serdar Aziz sakatlandı. Maçın 18. dakikasında kendisini yere bırakan Serdar Aziz, maça devam edemedi. 20. dakikada oyundan çıkan Serdar Aziz’in yerine Maicon oyuna dahil oldu.

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Serdar Aziz’in yerini Maicon’a bırakmasının ardından bu kez Sofiane Feghouli değişiklik istedi. Yaşadığı sakatlık nedeniyle maça devam edemeyen Sofiane Feghouli, 21. dakikada yerini Eren Derdiyok’a bıraktı. Karşılaşmanın 42. dakikasında Galatasaray yedek kulübesi yine hareketlendi. Kasığını tutarak yedek kulübesinden değişiklik isteyen Fernando, oyundan alınmak zorunda kaldı. Fatih Terim, önce Ryan Donk’u oyuna almayı düşünürken son anda bu kararından vazgeçti. Fatih Terim, Fernando’nun yerine Selçuk İnan’ı sahaya sürdü.

Üç sakatlığın da darbeye bağlı olmaması, Şampiyonlar Ligi’nde oynanacak Schalke maçı öncesi teknik heyeti endişeye düşürdü.