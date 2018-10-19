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SON DAKİKA Fenerbahçe’ye yeni sponsor… İşte rakam!
Fenerbahçe

SON DAKİKA Fenerbahçe’ye yeni sponsor… İşte rakam!

Fenerbahçe'nin, yeni göğüs sponsoru belli oldu. Fenerbahçe, sponsorluk anlaşmasından kazanacağı rakamı da açıkladı.

19 Ekim 2018 17:40

Fenerbahçe’nin göğüs sponsoru açıklandı. Fenerbahçe Kulübü’nün resmi Twitter hesabında yapılan paylaşımda göğüs sponsorunun araç kiralama markası Avis oldu. Fenerbahçe, yapılan anlaşmanın detaylarını Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na açıkladı. Fenerbahçe’nin KAP’a yaptığı açıklamada “Fenerbahçe Futbol A.Ş.’nin forma göğüs reklamında AVIS markasının ve diğer muhtelif mecralarda AVIS ve diğer markalarının kullanılması konusunda Otokoç Otomotiv AŞ ile 2018/19 sezonu için sözleşme bedeli 35.500.000 TL+KDV olmak üzere 1 yıl uzatma opsiyonlu bir sözleşme imzalanmıştır” ifadelerine yer verildi.

İşte Fenerbahçe’nin Twitter hesabından tarafından yaptığı paylaşım:

Son güncelleme 17:58 | 19 Ekim 2018
avis Fenerbahçe
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