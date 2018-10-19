Samet Aybaba: ‘Galatasaray’ı farklı yenebilirdik, çok üzgünüm’

Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, 1-1 berabere kaldıkları Galatasaray maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Maçtan sonra yayıncı kuruluşa konuşan tecrübeli çalıştırıcı, öne geçtikleri golün ardından farkı arttırabilecek pozisyonlar bulduklarını ancak değerlendiremediklerini ifade etti.

Zorlu deplasmandan alınan 1 puandan memnun olmadığını dile getiren Aybaba şu açıklamaları yaptı;

“Golden sonra farkı arttırabilirdik. Bugün sahadan 2-3 farklı galibiyetle ayrılabilirdik. Bizim gibi takımlar bunu yakalıyorsa yapacaksın. Çok üzgünüm 3 puan alamadığımız için. Oyuncularımıza ders olsun. Anlık pozisyonlar var kullanamadılar, topun şiddetini ayarlayamadılar. Çok da basit bir gol yedik. Doğru şeyler yaptığımıza inanıyorduk, Galatasaray da olsa deplasmanda bana göre 1 puan iyi değil.”

Fernando Muslera, Fatih Terim`in soyunma odasındaki o sözlerini açıkladı Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, teknik direktör Fatih Terim'in ilk yarıda yaşanan sakatlıklarla ilgili soyunma odasında yaptığı yorumu açıkladı. İlgili Haberi Oku